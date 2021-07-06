В Бразилии арестовали «Короля биткоинов». Обвиняют в мошенничестве на $300 миллионов

Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали. Об этом пишет Forklog.

В Бразилии арестовали «Короля биткоинов». Обвиняют в мошенничестве на $300 миллионов
Фото: bits.media

Детали расследования

Расследование длилось три года. По его итогам власти собрали достаточно доказательств для ареста собственности и заключения под стражу инициатора преступной схемы.

В период бычьего рынка 2017 года Bitcoin Banco Group обещала клиентам «невероятную прибыль».

В конце 2019 года фирма сообщила об исчезновении 7000 BTC и подала заявку на судебное взыскание. Этот документ предполагает согласованное с властями соглашение о реорганизации деятельности для избежания банкротства.

В дальнейшем Bitcoin Banco Group представила обновленную версию платформы, заверив что контроль над пропавшей криптовалютой не утрачен. Фирма не смогла предоставить данные кошелька, которые могли бы прояснить ситуацию.

В ходе расследования выяснилось, что сотрудники организации занимались систематическим переводом клиентских средств на личные счета Оливейры.

Полиция выдвинула обвинения в отмывании денег и мошенничестве. Также правоохранители выяснили, что лидер группы находился под следствием в США и Европе по аналогичным статьям.

Напомним

В июне власти Индии арестовали Макаранда Адивиркара, также известного как «криптокороль», по обвинениям в использовании биткоина для покупки наркотиков в даркнете.

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