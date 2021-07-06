КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40%

Киевская городская государственная администрация предупредила, что тарифы на горячую воду и отопление осенью могут увеличиться на 30-40%.

На сайте КГГА сообщается, что это связано с введением свободного рынка газа для теплокоммунэнерго.

"Теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так, НАК «Нафтогаз» предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, которая заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве , но и в ряде украинских городов тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%. Страна будет испытывать чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона", - говорится в заявлении столичной мэрии.

В связи с этим КГГА обратилась за помощью в Кабинет министров.

"Предлагаем на период колебаний рыночных цен на природный газ проработать возможность определения газа, добытого АО «Украгаздобыча» (который является частью группы компаний «Нафтогаз Украины»), природным газом социального назначения. Ведь его себестоимость составляет не более 4 тысяч грн за 1000 куб. м. Это позволит не только стабилизировать ситуацию с расчетами, своевременно и в полном объеме приобрести газ для старта отопительного сезона, но и избежать повышения тарифов на горячую воду и отопление, к чему сейчас вынуждены готовиться большинство украинских городов", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

При таких условиях "Киевтеплоэнерго" вынуждено изменить тарифы на тепло уже с 1 октября. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла может составлять от 2 151,77 до 2 433,90 грн, в зависимости от типа присоединения дома.

Фото: КГГА

В то же время столица вводит так называемый рекомендованный авансовый платеж - 10 грн/кв. м. Его можно платить уже с июля, и это будет определенным накоплением, чтобы уменьшить плату за отопление зимой.

Напомним, что с конца 2018 года "Нафтогаз" поставлял газ производителям тепловой энергии по цене, которая исчислялась по специальной формуле.

С 20 мая предприятия теплокоммунэнерго получили возможность свободно выбирать поставщика газа. Со стороны "Нафтогаза" этим будет заниматься ООО "Газопостачальна компания Нафтогаз Трейдинг".