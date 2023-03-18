Податок на воду запроваджують в Україні: на скільки збільшиться вартість пляшки

В Україні готуються до запровадження податку на солодку воду. Стало відомо, на скільки збільшиться вартість пляшки.

В Україні введуть податок на солодку воду: на скільки збільшиться вартість пляшки

Законопроект про запровадження акцизного податку на солодку воду ініціював депутат Верховної Ради Михайло Радуцький. У документі зазначено, що ставка становитиме 0,1 євро чи 4 гривні за літр напою. Йдеться про воду з додаванням цукру, підсолоджувачів чи ароматизаторів. На даний момент середня вартість пляшки солодкої води становить 25 гривень, а після ухвалення закону вона зросте до 29 гривень.

Причини запровадження податку на солодку воду

Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що аналогічні закони ухвалені та діють більш ніж у 50 країнах світу. Оподаткування передбачене лише для води з цукром, а не звичайної мінеральною.

Наголошено, що основна причина запровадження такого податку – профілактика хвороб. У кожному літрі такого напою міститься близько 5 ложок цукру – понад 30% денної норми. Більшість людей віком від 18-49 років щодня вживають солодку газовану воду, підвищуючи ризик розвитку цукрового діабету. У країні і так понад мільйон громадян страждають від цієї хвороби.

В Україні введуть податок на солодку воду: на скільки збільшиться вартість пляшки

Як витратить кошти

Народний обранець уточнив, що половину податку спрямують на боротьбу із захворюваннями, які виникли через регулярне вживання солодких газованих напоїв, а також профілактику недуг. Ще 50% витратять на програму дитячого харчування у школах. Річна сума податку може становити близько 6 млрд грн на рік.

Раніше повідомлялося про податок на город у 2023 році.


Ловіцька Леся, Тудей





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