Остановка газопровода Ямал-Европа на ремонт вызвала скачок цен на газ

Остановка газопровода Ямал-Европа на ремонт вызвала скачок цен на газ

Газопровод "Ямал-Европа" остановился до утра 10 июля на ежегодное плановое техобслуживание, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает самый западный участок транснациональной магистрали.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тысяч км идет от роSSийского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

Ремонт на роSSийских газопроводах ранее никогда не оказывал сильного влияния на европейские цены. Однако в 2012 году после холодной зимы, опустошившей подземные хранилища, европейский рынок стал остродефицитным. Во всем мире потребление газа быстро восстановилось после ковидных локдаунов, однако добыча после секвестра инвестиций в 2020 году за рынком не успевает.

Так, за несколько часов до остановки газопровода цена газа с поставкой во вторник на хабе TTF в Нидерландах достигала $464 за тысячу кубометров.

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Ямала - Европы" и "Северного потока" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены.

В 2021 году сложилась противоположная ситуация - наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (48,76% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 4 июля), что на 15,4 пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс.

МинПром по материалам Интерфакс

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