Енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції – Yasno

Енергетикам вдалося відремонтувати деякі пошкоджені під час ракетних атак підстанцій, тому генерацію в системі дещо збільшено. Про це наголосив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, на 21 січня місто Київ буде забезпечене світлом на 63% від потреби.

«На завтра маємо обмеження по Києву в 927МВт на день (615МВт вночі), це закриє 63% потреби у світлі. На Дніпро і область маємо 1123 МВт вдень (1121 МВт вночі), буде закрито 51% потреби», - розповів Коваленко.

За оцінками НЕК «Укренерго», у години «пік» українська електроенергетика покриває не більше чверті потреб споживачів.

«Енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога аби споживачі були зі світлом хоча б декілька годин на день. Але, незважаючи на оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного удару чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше», - наголошують в НЕК.