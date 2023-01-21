Енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції – Yasno

Генерація енергії в системі покращилася.

Енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції – Yasno
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Енергетикам вдалося відремонтувати деякі пошкоджені під час ракетних атак підстанцій, тому генерацію в системі дещо збільшено. Про це наголосив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, на 21 січня місто Київ буде забезпечене світлом на 63% від потреби.

«На завтра маємо обмеження по Києву в 927МВт на день (615МВт вночі), це закриє 63% потреби у світлі. На Дніпро і область маємо 1123 МВт вдень (1121 МВт вночі), буде закрито 51% потреби», - розповів Коваленко.

За оцінками НЕК «Укренерго», у години «пік» українська електроенергетика покриває не більше чверті потреб споживачів.

«Енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога аби споживачі були зі світлом хоча б декілька годин на день. Але, незважаючи на оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного удару чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше», - наголошують в НЕК.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштівДержфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів
Пенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отрималиПенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отримали
В ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та БілорусіВ ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та Білорусі
Нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС побудують за американською технологієюНові енергоблоки на Хмельницькій АЕС побудують за американською технологією
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо надання 18 мільярдів фіндопомоги – ШмигальЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо надання 18 мільярдів фіндопомоги – Шмигаль
Блок рекламы


Похожие новости
Yasno: Україна не здійснює комерційного експорту електроенергіїYasno: Україна не здійснює комерційного експорту електроенергії
Міністр енергетики розповів, що залишилося від альтернативної енергетики України внаслідок російських ударівМіністр енергетики розповів, що залишилося від альтернативної енергетики України внаслідок російських ударів
Ефект від економії електроенергії у Києві та Дніпрі суттєвий — оцінки YasnoЕфект від економії електроенергії у Києві та Дніпрі суттєвий — оцінки Yasno
Жителів Молдови попередили про можливі перебої з електропостачанням через атаку РФ на УкраїнуЖителів Молдови попередили про можливі перебої з електропостачанням через атаку РФ на Україну
Укренерго: Енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країниУкренерго: Енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країни
У Фінляндії деякі українці зможуть отримати збільшену допомогуУ Фінляндії деякі українці зможуть отримати збільшену допомогу
В “Укренерго” пояснили, чому в Молдові зникло світло після атак РФ по українській енергетиціВ “Укренерго” пояснили, чому в Молдові зникло світло після атак РФ по українській енергетиці
Тарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресораТарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресора
Українська енергосистема зазнала збитків на 70 млрд грн внаслідок російських атакУкраїнська енергосистема зазнала збитків на 70 млрд грн внаслідок російських атак
Що відбувається з енергосистемою України після атак Росії: в Укренерго показали прикладЩо відбувається з енергосистемою України після атак Росії: в Укренерго показали приклад
Последние новости
Подгружаем последние новости