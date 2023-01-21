Енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції – Yasno
Генерація енергії в системі покращилася.
Енергетикам вдалося відремонтувати деякі пошкоджені під час ракетних атак підстанцій, тому генерацію в системі дещо збільшено. Про це
За його словами, на 21 січня місто Київ буде забезпечене світлом на 63% від потреби.
«На завтра маємо обмеження по Києву в 927МВт на день (615МВт вночі), це закриє 63% потреби у світлі. На Дніпро і область маємо 1123 МВт вдень (1121 МВт вночі), буде закрито 51% потреби», - розповів Коваленко.
За оцінками НЕК «Укренерго», у години «пік» українська електроенергетика покриває не більше чверті потреб споживачів.
«Енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога аби споживачі були зі світлом хоча б декілька годин на день. Але, незважаючи на оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного удару чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше», - наголошують в НЕК.