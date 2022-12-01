ОСББ можуть отримати грант до 6 мільйонів для ремонту пошкоджених обстрілами будинків

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), чиї будинки пошкоджені через російську агресію, можуть отримати грант до 6 млн грн на відновлення житла через держустанову «Фонд енергоефективності». Про це заявив в.о. міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський під час презентації програми «ВідновиДім», повідомляє Укрінформ.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

«На сьогодні це є дієвий інструмент, який може дійсно швидко і без великої бюрократії за 15 днів отримати 70% коштів від потреб. Є певні обмеження, максимально це 6 млн грн на один проєкт. Ми очікуємо, що суми будуть значно меншими: з того, що ми побачили, це близько 1,5 2 млн грн», — сказав Лозинський.

Де діятиме програма

Поки що програма діятиме у чотирьох областях — Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівський — для будинків, у яких вціліли несучі конструкції. Учасниками програми можуть стати лише ОСББ, адже для них є законний механізм прийняття спільних рішень.

Які роботи будуть фінансуватись

Фонд енергоефективності, який є розпорядником коштів за програмою, фінансуватиме наступні роботи:

заміна або ремонт пошкоджених віконних блоків, блоків балконних дверей, зовнішніх дверей;

ремонт пошкоджених фасадів, даху;

ремонт пошкодженого обладнання дахових котелень та інженерних мереж.

Держустанова надаватиме авансом 70% від виділеного гранту на закупівлю матеріалів, решта коштів виплачуватиметься за актами виконаних робіт.

Грант надаватиметься безповоротно і без залучення співфінансування від ОСББ. Кошти на запуск програми «ВідновиДім» виділив Європейський Союз, наразі це 25 млн євро.

Голова наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк наголосила, що «ВідновиДім» наразі є пілотною програмою, на якій будуть відтестовані всі процедури для подальшого відновлення всіх багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок бойових дій.