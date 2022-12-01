ОСББ можуть отримати грант до 6 мільйонів для ремонту пошкоджених обстрілами будинків

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), чиї будинки пошкоджені через російську агресію, можуть отримати грант до 6 млн грн на відновлення житла через держустанову «Фонд енергоефективності». Про це заявив в.о. міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський під час презентації програми «ВідновиДім», повідомляє Укрінформ.

ОСББ можуть отримати грант до 6 мільйонів для ремонту пошкоджених обстрілами будинків
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

«На сьогодні це є дієвий інструмент, який може дійсно швидко і без великої бюрократії за 15 днів отримати 70% коштів від потреб. Є певні обмеження, максимально це 6 млн грн на один проєкт. Ми очікуємо, що суми будуть значно меншими: з того, що ми побачили, це близько 1,5 2 млн грн», — сказав Лозинський.

Де діятиме програма

Поки що програма діятиме у чотирьох областях — Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівський — для будинків, у яких вціліли несучі конструкції. Учасниками програми можуть стати лише ОСББ, адже для них є законний механізм прийняття спільних рішень.

Які роботи будуть фінансуватись

Фонд енергоефективності, який є розпорядником коштів за програмою, фінансуватиме наступні роботи:

  • заміна або ремонт пошкоджених віконних блоків, блоків балконних дверей, зовнішніх дверей;
  • ремонт пошкоджених фасадів, даху;
  • ремонт пошкодженого обладнання дахових котелень та інженерних мереж.

Держустанова надаватиме авансом 70% від виділеного гранту на закупівлю матеріалів, решта коштів виплачуватиметься за актами виконаних робіт.

Грант надаватиметься безповоротно і без залучення співфінансування від ОСББ. Кошти на запуск програми «ВідновиДім» виділив Європейський Союз, наразі це 25 млн євро.

Голова наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк наголосила, що «ВідновиДім» наразі є пілотною програмою, на якій будуть відтестовані всі процедури для подальшого відновлення всіх багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок бойових дій.





Интересные новости
Мінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги УкраїніМінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги Україні
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Тарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресораТарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресора
Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшимЦіни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим
Золото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіруЗолото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіру
Блок рекламы


Похожие новости
Гроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку рокуГроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку року
АРМА купило військових облігацій ще на 300 мільйонівАРМА купило військових облігацій ще на 300 мільйонів
В ДТЕК змінили перелік будинків в Києві, яким відключатимуть світлоВ ДТЕК змінили перелік будинків в Києві, яким відключатимуть світло
Генератори: українці можуть отримати компенсацію за придбання приладівГенератори: українці можуть отримати компенсацію за придбання приладів
У Фінляндії деякі українці зможуть отримати збільшену допомогуУ Фінляндії деякі українці зможуть отримати збільшену допомогу
Україна підписала угоду про кредит на 100 мільйонів євро від ФранціїУкраїна підписала угоду про кредит на 100 мільйонів євро від Франції
Ощадбанк видав кредитів на понад 200 мільйонівОщадбанк видав кредитів на понад 200 мільйонів
Україна отримала черговий грант на $4,5 млрд: на що спрямують коштиУкраїна отримала черговий грант на $4,5 млрд: на що спрямують кошти
Естонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро, їх пропонують віддати УкраїніЕстонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро, їх пропонують віддати Україні
Можуть, коли хочуть: «Укрзалізниця» вперше купила дизпаливо напряму у виробника – НіколовМожуть, коли хочуть: «Укрзалізниця» вперше купила дизпаливо напряму у виробника – Ніколов
Последние новости
Подгружаем последние новости