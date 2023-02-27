На ремонт виділили понад 15 мільйонів: підрядник украв із бюджету гроші на реконструкцію гімназії

У Олевську під час ремонту гімназії підрядник привласник 400 тис. з 15,3 млн гривень.

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що приватне підприємство, відповідно до укладеного договору, зобов’язався виконати комплекс будівельних робіт приміщення гімназії у м. Олевську на загальну суму 15,3 млн грн.

Проте, звітуючи про виконання робіт, підрядник видав офіційні документи, які містили неправдиві відомості. Зокрема, збільшив обсяг виконаних робіт, завищив вартість будівельних матеріалів, а також використав матеріали, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації.

Унаслідок таких махінацій підряднику з бюджету зайво перераховано майже 400 тис. грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.