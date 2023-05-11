Відновлення київських будинків – що відремонтували і що на черзі

Росіяни постійно поповнюють список об’єктів для ремонту.

У столиці відновили 14 будинків, що зазнали найбільших пошкоджень від російських обстрілів. Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко, інформує ZN.ua .

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Ремонт 17-ти найбільш уражених будинків розпочали на початку літа минулого року. Торік відновили 11 будинків, цього року – ще 3.

Мер Києва каже, що відновлювальні роботи в будинку на проспекті Свободи та у двох будинках на вулиці Межовій у Подільському районі завершені. Ці 5-поверхівки 1960-х років будівництва постраждали одночасно, в березні минулого року, в результаті обстрілу російських агресорів. Ракета вибухнула за кілька метрів від будівель. Вибуховою хвилею і уламками вибило вікна та дверні балконні блоки, вхідні двері до під’їздів. Були зруйновані системи внутрішніх комунікацій, конструкції даху та покрівля. З’явилися тріщини на сходових клітинах та перегородках, стиках панелей, по кутах будівель усередині. На сьогодні будинки повністю оновлені, мають сучасний утеплений фасад, у переважній більшості квартир зробили аварійний ремонт, повідомляє Віталій Кличко.

Вчора, 10 травня він перевірив, як триває відновлення двох багатоповерхівок на вулиці Глибочицькій. В один житловий будинок російська ракета влучила навесні минулого року, в сусідній - улітку. Роботи там масштабні, бо були значні руйнування. Будівельники на цих об’єктах посилено працюють, щоб завершити відновлювальні роботи до середини липня цього року, поінформував столичний мер. Він додав, що днями до переліку ушкоджених додалася ще одна багатоповерхівка в Святошинському районі, куди влучили уламки російського дрона. «Цей будинок місто теж оперативно відновлюватиме», – запевнив Кличко.