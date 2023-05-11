Відновлення київських будинків – що відремонтували і що на черзі

Росіяни постійно поповнюють список об’єктів для ремонту.

У столиці відновили 14 будинків, що зазнали найбільших пошкоджень від російських обстрілів. Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко, інформує ZN.ua.

Відновлення київських будинків – що відремонтували і що на черзі
© Getty Images

Ремонт 17-ти найбільш уражених будинків розпочали на початку літа минулого року. Торік відновили 11 будинків, цього року – ще 3.

Мер Києва каже, що відновлювальні роботи в будинку на проспекті Свободи та у двох будинках на вулиці Межовій у Подільському районі завершені. Ці 5-поверхівки 1960-х років будівництва постраждали одночасно, в березні минулого року, в результаті обстрілу російських агресорів. Ракета вибухнула за кілька метрів від будівель. Вибуховою хвилею і уламками вибило вікна та дверні балконні блоки, вхідні двері до під’їздів. Були зруйновані системи внутрішніх комунікацій, конструкції даху та покрівля. З’явилися тріщини на сходових клітинах та перегородках, стиках панелей, по кутах будівель усередині. На сьогодні будинки повністю оновлені, мають сучасний утеплений фасад, у переважній більшості квартир зробили аварійний ремонт, повідомляє Віталій Кличко.

Вчора, 10 травня він перевірив, як триває відновлення двох багатоповерхівок на вулиці Глибочицькій. В один житловий будинок російська ракета влучила навесні минулого року, в сусідній - улітку. Роботи там масштабні, бо були значні руйнування. Будівельники на цих об’єктах посилено працюють, щоб завершити відновлювальні роботи до середини липня цього року, поінформував столичний мер. Він додав, що днями до переліку ушкоджених додалася ще одна багатоповерхівка в Святошинському районі, куди влучили уламки російського дрона. «Цей будинок місто теж оперативно відновлюватиме», – запевнив Кличко.


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
Росія зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття — британська розвідкаРосія зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття — британська розвідка
АТБ масово закриває супермаркети в УкраїніАТБ масово закриває супермаркети в Україні
Російський олігарх Фрідман досі контролює в Україні 18 компаній — ЦПКРосійський олігарх Фрідман досі контролює в Україні 18 компаній — ЦПК
Електроенергія в Україні - в НКРЕКУ назвали економічно обґрунтований тарифЕлектроенергія в Україні - в НКРЕКУ назвали економічно обґрунтований тариф
Євросоюз «націлився» на тіньовий флот, що перевозить російську нафту – BloombergЄвросоюз «націлився» на тіньовий флот, що перевозить російську нафту – Bloomberg
Блок рекламы


Похожие новости
Відновлення України: Нацбанк переглянув свій прогноз щодо зростання ВВПВідновлення України: Нацбанк переглянув свій прогноз щодо зростання ВВП
Уряд взяв кредит на відновлення мостів та «Миколаївводоканалу»Уряд взяв кредит на відновлення мостів та «Миколаївводоканалу»
Відновлення енергетичної інфраструктури: Фінляндія надала 136 тонн допомогиВідновлення енергетичної інфраструктури: Фінляндія надала 136 тонн допомоги
Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетикиНімецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
Україні знадобиться $411 млрд на реконструкцію та відновлення – Світовий банкУкраїні знадобиться $411 млрд на реконструкцію та відновлення – Світовий банк
Японія надасть близько $170 млн гранту на екстрене відновлення УкраїниЯпонія надасть близько $170 млн гранту на екстрене відновлення України
В Бучі відновлять 110 будинків до кінця весниВ Бучі відновлять 110 будинків до кінця весни
США передали Україні газотурбінну станцію General Electric, здатну живити о 100 тисяч будинківСША передали Україні газотурбінну станцію General Electric, здатну живити о 100 тисяч будинків
Уряд Японії виділяє $170 мільйонів на відновлення УкраїниУряд Японії виділяє $170 мільйонів на відновлення України
"Армії відновлення": де залучають, на які роботи та скільки платять"Армії відновлення": де залучають, на які роботи та скільки платять
Последние новости
Подгружаем последние новости