Відновлення України: Нацбанк переглянув свій прогноз щодо зростання ВВП

Прогноз НБУ оптимістичний через зниження безпекових ризиків.

Завдяки швидкому відновленню енергетичної системи та, як вважають в НБУ, м'якій фіскальній політиці прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0.3% до 2.0%. Про це йдеться у квітневому Інфляційному звіті Нацбанку, інформує ZN.ua .

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«Стрімке скорочення дефіциту е/е, поліпшення умов торгівлі та нарощування бюджетних видатків дало підстави покращити оцінку зростання реального ВВП у 2023 році до 2.0%», - йдеться у звіті.

В наступному році очікується більш вагоме зростання ВВП .

«Зниження безпекових ризиків із наступного року сприятиме прискоренню економічного зростання – до 4.3% у 2024 році та до 6.4% у 2025 році. Так, деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї. Крім того, очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів», - йдеться у документі.