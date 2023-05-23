ЮНЕСКО планує надати Україні $120 млн на відновлення сектора культури

Програму надзвичайної допомоги Україні продовжено

До кінця 2024 року Україна зможе отримати від ЮНЕСКО $120 млн допомоги. Про це повідомляє Урядовий портал. У Парижі, під час своєї 216-тої сесії Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо продовження надзвичайної допомоги Україні, інформує ZN.ua.

ЮНЕСКО планує надати Україні $120 млн на відновлення сектора культури

«Програма дій та надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні» була започаткована ще у березні 2022 року у якості реакції організації на війну, що її розв’язала РФ проти України. За цією програмою ЮНЕСКО вже мобілізувало ресурси на загальну суму $30,5 млн. Очікується, що сума подальшої допомоги, котру планують мобілізувати до кінця 2024 року, буде десь у 4 рази більша.

Втім, на тлі збитків, що їх завдав Україні агресор, ці суми є доволі скромними. За даними все того ж ЮНЕСКО, збитки, завдані сектору культури України становлять $15,2 млрд.

Раніше повідомлялося, що від російської агресії постраждав щонайменше 1271 об’єкт культурної інфраструктури України.


Іван Шевчук, ZN.ua





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