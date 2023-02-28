Під час ремонту шкільних укриттів "зникли" 500 тисяч: чиновникам оголосили підозру

гривня, гроші, виплати, пачка грошей

Начальника управління Голосіївської райадміністрації Києва, підрядника та інженера технагляду підозрюють у привласненні 500 тис. гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської РДА, директору комунального підприємства та керівнику підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами на реконструкцію та оснащення укриттів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)", - йдеться у повідомленні.

гривня, гроші, виплати, пачка грошей

Повідомляється, що в серпні 2022 року начальник управління будівництва Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечив підконтрольному підприємству перемогу в тендері на виконання робіт із капітального ремонту укриттів і захисних споруд у двох школах у Голосіївському районі.

"По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а начальник управління та інспектор технагляду затвердили їх", - пише прокуратура.

долари, гроші

За висновками експертизи, протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тис. грн.

Наразі перевіряють причетність інших посадовців райадміністрації до розкрадань коштів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Голосіївського управління поліції Києва.


Юлія Олександренко, politeka.net





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