Вагоноремонтне підприємство групи Aurum релокували з зони бойових дій - заява компанії

Вагоноремонтне підприємство "Агрегатбуд", що входить до складу промислово-інвестиційної групи Аurum, релокують із зони бойових дій до міста Івано-Франківськ.

Про це йдеться на сайті групи, інформує Апостроф.

Підприємство розташовувалося в місті Рубіжне Луганської області та здійснювало ремонт вантажних залізничних вагонів.

"З урахуванням дуже високого ступеня зносу вантажних залізничних вагонів в Україні, робота вагоноремонтного ДЕПО є стратегічно важливою для підтримки здатності швидко та ефективно перевозити всі типи вантажів залізницею в військовий час. Наразі здійснюється релокація підприємства на Західну Україну до Івано-Франківська. Фактично його відновлюватимуть з нуля", – повідомила засновниця Aurum Group Альона Лебедєва.

За її словами, плани релокації передбачають інвестиції у регіон та створення нових робочих місць: "Наші інвестиції складуть близько 40 млн гривень, також ми створимо до 150 нових робочих місць".

Загалом за останні 5 років на підприємстві "Агрегатбуд" відремонтовано близько 3000 вагонів.

Діяльність ТОВ "Агрегатбуд" – планові та поточні ремонти вагонів, виготовлення запасних частин для вантажних залізничних вагонів, твердопаливних котлів, металообробка, виготовлення рам та борів для думпкарів різних типів та металоконструкцій за кресленнями замовників.

Як повідомлялося раніше, промислово-інвестиційна група Аurum втратила понад 40% бізнесу через війну, під окупацією опинилися 5 підприємств промислової галузі Аurum Group, розташовані в Луганській області, та всі підприємства аграрного сектору у Запорізькій та Харківській областях.


Іван Троянов, Апостроф





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