$650 миллиардов помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам распределят до сентября — МВФ
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ожидает нового распределения специальных прав заимствования (SDR) на $650 млрд до сентября, сообщил представитель Фонда Джерри Райс, пишет Интерфакс-Украина.
«Исполнительный совет МВФ обсудил предложение о новом распределении SDR на $650 млрд — крупнейшего выпуска в истории МВФ, направленного на то, чтобы помочь его членам, особенно наиболее уязвимым, преодолеть кризис covid-19. Обсуждение в правлении — еще один шаг в процессе нового распределения SDR, который, как мы ожидаем, будет завершен до конца августа», — цитирует Джерри Райса пресс-служба Фонда.
Согласно отчету МВФ, в 2020 году 95 млн человек пересекли границу экстремальной бедности.
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МВФ уже некоторое время обсуждает допэмиссию SDR на $650 млрд для поддержки восстановления мировой экономики. В случае утверждения эмиссии Украина может увеличить свои резервы на сумму около $2,7 млрд.
Как отмечает МВФ, подобное распределение SDR поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в дополнении резервных активов. Таким образом можно будет избежать негативных факторов для экономик и роста долгового бремени. Это, в свою очередь, позволит предоставить ресурсы для стран — членов с целью помощи в борьбе с пандемией для продления программ вакцинации и других мер.