Апелляционный суд вернул Совские пруды общине Киева

15 июня Северный апелляционный хозяйственный суд Украины оставил без удовлетворения жалобу компании ООО "Хозяйственник" с орбиты влияния депутата Киевсовета Игоря Баленко. Таким образом апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции и вернул нижний каскад Совских прудов столичной общине, сообщает Еспресо TV.

В 2018 году Киевская городская прокуратура подала иск в суд на расторжение договора аренды, а уже в 2019 году выиграла суд первой инстанции. Теперь апелляционный суд подтвердил это решение.

"Договор аренды нижнего каскада Совских прудов расторгнут, компания с орбиты Баленко потеряла право пользоваться земельным участком. "Хозяйственник" должен вернуть земельный участок "в состоянии, пригодном для дальнейшего использования"", - говорится в сообщении.

Компания "Хозяйственник" еще может обжаловать решение апелляции в кассационной инстанции. Кроме этого, риск застройки Совских прудов будет оставаться, если депутаты не проголосуют за изменение целевого назначения земельного участка с «под застройку» на парк.

Это место хотят застроить еще с 2008 года, когда компания "Хозяйственник" пасынка киевского депутата Игоря Баленко получила в аренду до 2023 года почти 20 гектаров земли Совских прудов. Тогда же местные впервые снесли строительный забор. Первоначально планировали возвести ТРЦ с "рекреационной зоной", и начать строительство надо было в течение трех лет. Застройщик этого не сделал, но и горсовет договор не разорвал.

В 2018 году застройщик с инвестором ООО "Геос Девелопмент", совладельцем которого является Михаил Голица, экс-директор "Киевгорстроя", предложили детальный план территории, где вместо ТРЦ - жилой квартал на 180 тысяч кв. м. Позже застройщик уверял, что площадь не превысит 120 тысяч кв. м.

Ранее общественные организации представили концепцию обустройства парка на нижних Совках, не предусматривающую капитальной застройки. Экологическая комиссия Киевского городского совета также выступает против застройки Совских прудов.