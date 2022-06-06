Цены на жилье в новостройках Киева: сколько стоит купить однокомнатную квартиру

Рынок жилья в столице оживился, однако спрос на квартиры меньше, чем до начала войны. Что касается цен, то они выросли примерно на 4,4% за последние три месяца. В пригородах Киева недвижимость выросла в цене на 12,2%.

Цены на жилье в новостройках Киева: сколько стоит купить однокомнатную квартиру в разных районах столицы

Самый большой спрос в Киеве сейчас на однокомнатные квартиры. В Голосеевском районе средние цены на однокомнатные квартиры колеблются в пределах 1,1-1,7 млн грн.

Рядом со станцией метро "Теремки" один квадратный метр жилья будет стоить 33 000 – 42 000 грн. Возле соседнего метро "Васильковская" за квадратный метр придется отдать 48 000 грн. Однокомнатные квартиры в новостройках продают от 1,74 млн грн.

В Печерском районе цены на квартиры в новых ЖК стартуют от 3,36 млн до 9,75 млн грн за "однушку".

Более доступное жилье, и в то же время недалеко от центра, можно купить возле станции метро "Лыбедская". Тут стоимость 1 м кв. составляет от 78 550 до 87 850 грн.

Цены на жилье в новостройках Киева: сколько стоит купить однокомнатную квартиру в разных районах столицы

На другом конце Киев, в Оболонском районе, 1-комнатные квартиры продаются по цене в среднем от 1,29 млн грн и 1,84 млн грн, при стоимости квадратного метра от 28 000 грн и до 49 000 грн.

В Шевченковском районе столицы есть разные квартиры. Разброс цен составляет от 1,7 млн до 2,93 млн грн. Рядом с метро "Лукьяновская" квадратный метр в однокомнатной квартире будет стоить от 60 000 до 80 000 грн.

В Святошинском и Соломянском районах столицы цены примерно на одном уровне. Однокомнатная квартира в новостройке здесь будет стоить от 1,3 до 1,7 млн грн. Возле метро "Контрактовая площадь" стоимость жилья колеблется от 75 150 грн до 79 050 грн.

Ранее сообщалось о ценах на квартиры в Буче и Ирпене после оккупации.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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