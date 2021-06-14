За полгода количество ФЛП в Украине выросло почти на 32 тыс.

Больше всего выросло количество программистов.

С начала года количество ФЛП в Украине выросло на 31 791. В январе 2021 года их было 1 900 012, сейчас - 1 931 803.

44 тысячи новых предпринимателей начали свою деятельность, почти 12 тысяч - закрылись, сообщает Опендатабот.

"В 2021-м фопономика выросла в сферах: IТ, розничной торговли, обеспечения блюдами и напитками, предоставление информационных и индивидуальных услуг и т.д.", - говорится в сообщении.

За полгода в Украине появилось 15 759 новых ФЛП-программистов. Их количество выросло на 9% и сейчас составляет 188 966 предпринимателей.

В сфере розничной торговли зарегистрировано 647 716 ФЛП - это на 10 155 бизнесов больше, чем было в начале года. Относительный рост за это время составляет 1,6%

Блюдами и напитками в январе обеспечивали 58 590 ФЛП, в настоящее время количество предпринимателей с таким КВЭД составляет 62 248. Их численность возросла на 6%, или на 3 658 компаний.

Количество ФЛП, занимающихся информационными услугами, выросло на 3 284 - с 39 080 до 42 364 (+ 8%).

На 1873 компании увеличилось количество малых бизнесов, предоставляющих индивидуальные услуги - в относительном росте это + 2%. На сегодня в Украине зарегистрировано 94 347 ФЛП с таким КВЭД.

Наибольшее количество ФЛП закрылось за полгода в следующих областях: оптовая торговля (-3449), складское хозяйство (-2878), предоставление социальной помощи (-946), теле- и радиовещание (-769), авиационный транспорт (закрылось 622 ФЛП).

Напомним, государство завершило выплаты "карантинных" 8000 гривен ФЛП. В 2021 году было подано почти 338 тысяч заявок на получение государственной помощи. Общая сумма выплат составила 2,7 млрд гривен.