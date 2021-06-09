Norsk Hydro продала свои прокатные предприятия

Norsk Hydro продала свои прокатные предприятия

Норвежская алюминиевая компания Norsk Hydro сообщила о завершении сделки по продаже своих предприятий по производству алюминиевого проката компании KPS Capital Partners. О финансовых условиях не сообщается, но ранее Norsk Hydro указывала, что балансовая стоимость этих активов составляет 1,4 млрд. евро.

К новому собственнику переходят семь производственных предприятий (по большей части, в Германии), центр НИОКР и сбытовые подразделения. Всего на них занято около 5 тыс. человек.

Как заявила генеральный директор Norsk Hydro Хильде Осхейм, продажа прокатных предприятий позволит компании сосредоточиться на производстве «низкоуглеродного» алюминия. В то же время, прокатным заводам будет лучше в составе специализированного бизнеса.

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