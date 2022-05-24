Укрпочта за первые сутки продала почти 800 тысяч марок «Русский военный корабль… ВСЕ!»

За первый день продаж новой марки «Русский военный корабель… ВСЕ!», 23 мая, Укрпочта реализовала примерно 800 тысяч экземпляров. Общий тираж — 5 миллионов марок. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

«За день было куплено около 800 тысяч марок, не считая конвертов, футболок, открыток и т. д. Не без ошибок, но день прошел успешно», — отметил он.

Смелянский говорит, что в Киеве на Главпочтамте 24 мая с 9 утра купить эту марку смогут те, кто есть в списке, который составили в первый день продаж.

«Если вы придете в 5 утра и начнете их складывать — нет, марки вы купить не сможете. Но сможете купить онлайн или 27 мая в отделениях», — добавил гендиректор компании.

Сегодня в 11:00 стартовали онлайн-продажи на четырех крупнейших украинских площадках.

Что известно о марке

Укрпочта 23 мая выпустила новую марку «Русский военный корабль… ВСЕ!» Чтобы избежать спекуляций, одному человеку разрешили приобрести не более двух листов марок.

Марку выпустили в двух номиналах: «Русский военный корабль… ВСЕ! Смерть врагам! для отправок по Украине и «Русский военный корабель… ВСЕ! Слава нации!» для международных отправлений. Общий тираж — 5 миллионов марок.

Стоимость листа, состоящего из трех марок и трех купонов — 69 гривен.

Смелянский говорил, что новая марка будет продаваться более чем в 1?500 отделениях Укрпочты, в том числе в райцентрах. В первую неделю в отделение пришлют 1 миллион марок, на следующей неделе — еще 1 миллион. Кроме того, 1,5 миллиона марок будут продаваться на 5 интернет-площадках.

Ранее «Минфин» писал, что Укрпочта еще 1 марта объявила национальный отбор иллюстраций на тему «Русский военный корабль, иди нах#й». Победителя выбирали путем открытого голосования.

Победила работа украинского художника Boris Groh, за которую проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.

Марка была выпущена в продажу 12 апреля, и уже через несколько дней в магазины Укрпочты выстроились очереди из желающих ее приобрести.