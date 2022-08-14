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2022-08-14
Індія продала у США нафтопродукти, виготовлені з підсанкційної російської нафти
Попри санкції, дистилят, який було вироблено на індійському заводі з російської нафти, доставили до порту Нью-Йорка, інформує
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У Вашингтоні стурбовані тим, що Індія постачає в США морем дистилят з російської нафти, приховуючи при цьому його походження,
Міністерство фінансів США, виходячи з інформації високопоставленого представника Центрального банку Індії, повідомило, що індійське судно перекачало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її до порту в штаті Гуджарат на західному узбережжі країни. Там з нафти виготовили дистилят, необхідний виробництва пластику, і продали Сполучені Штати.
Юлія Мельничук, ZN.ua