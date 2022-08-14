Індія продала у США нафтопродукти, виготовлені з підсанкційної російської нафти

У Вашингтоні стурбовані тим, що Індія постачає в США морем дистилят з російської нафти, приховуючи при цьому його походження, повідомляє “Голос Америки” .

Міністерство фінансів США , виходячи з інформації високопоставленого представника Центрального банку Індії, повідомило, що індійське судно перекачало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її до порту в штаті Гуджарат на західному узбережжі країни. Там з нафти виготовили дистилят, необхідний виробництва пластику, і продали Сполучені Штати.