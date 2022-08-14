Індія продала у США нафтопродукти, виготовлені з підсанкційної російської нафти

Попри санкції, дистилят, який було вироблено на індійському заводі з російської нафти, доставили до порту Нью-Йорка, інформує ZN.ua.

Індія продала у США нафтопродукти, виготовлені з підсанкційної російської нафти
© Die Welt

У Вашингтоні стурбовані тим, що Індія постачає в США морем дистилят з російської нафти, приховуючи при цьому його походження, повідомляє “Голос Америки”.

Міністерство фінансів США, виходячи з інформації високопоставленого представника Центрального банку Індії, повідомило, що індійське судно перекачало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її до порту в штаті Гуджарат на західному узбережжі країни. Там з нафти виготовили дистилят, необхідний виробництва пластику, і продали Сполучені Штати.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
McDonald's відновлює роботу в Україні: де відкриються ресторани швидкого харчуванняMcDonald's відновлює роботу в Україні: де відкриються ресторани швидкого харчування
У Києві оригінально анонсували відкриття McDonald's: фотоУ Києві оригінально анонсували відкриття McDonald's: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Індія завдала неприємностей росіянам: "Не бажають підтримувати запропоновану інтеграцію"Індія завдала неприємностей росіянам: "Не бажають підтримувати запропоновану інтеграцію"
За перші шість місяців поточного року експорт російської руди до Китаю знизився на 40% — The Moscow TimesЗа перші шість місяців поточного року експорт російської руди до Китаю знизився на 40% — The Moscow Times
«Дружба» працює: Україна відновила транзит нафти з РФ до Угорщини і Словаччини«Дружба» працює: Україна відновила транзит нафти з РФ до Угорщини і Словаччини
Нафта дешевшає через зростання запасів сирої нафти в СШАНафта дешевшає через зростання запасів сирої нафти в США
"Дружба" скінчилася: Україна зупинила транзит нафти з РФ до Угорщини, Чехії та Словаччини"Дружба" скінчилася: Україна зупинила транзит нафти з РФ до Угорщини, Чехії та Словаччини
Південноєвропейські держави потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти – BloombergПівденноєвропейські держави потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти – Bloomberg
Картки російської платіжної системи «Мір» працюватимуть в ТуреччиніКартки російської платіжної системи «Мір» працюватимуть в Туреччині
Саудівська Аравія у липні експортувала рекордний обсяг нафти за останні два роки — BloombergСаудівська Аравія у липні експортувала рекордний обсяг нафти за останні два роки — Bloomberg
Саудівська Аравія та Ірак суттєво наростили об’єми постачання нафти до Європи – BloombergСаудівська Аравія та Ірак суттєво наростили об’єми постачання нафти до Європи – Bloomberg
Саудівська Аравія та Ірак сповна скористалися провалом рф: стало відомо про значний обсяг поставок нафтиСаудівська Аравія та Ірак сповна скористалися провалом рф: стало відомо про значний обсяг поставок нафти
Последние новости
Подгружаем последние новости