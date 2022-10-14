Україна продала Польщі подароване вугілля, хоча сама його потребує

У Польщу відправили 100 тис. тонн гуманітарного вугілля з Австралії, інформує ZN.ua.

Україна продала Польщі подароване вугілля, хоча сама його потребує
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За даними Міненерго на початок жовтня запаси вугілля в Україні наближалися до 1,5 млн тонн, хоча за планами мали б вже перевищувати 2 млн тонн. Втім, отримані 100 тис. тонн вугілля з Австралії у якості гуманітарної допомоги, Україна рівно стільки ж вугілля продала за гроші Польщі.

Про це пише Микола Тесля, енергетик, управлінець та економіст, у своєму матеріалі «Настане весна, побачимо, хто де працював».

Автор припускає, що президента Зеленського не було поінформовано про реальний стан в енергетиці в той момент, коли він обіцяв енергетичну підтримку нашим союзникам.


Олена Середа, ZN.ua





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