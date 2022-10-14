Новостей.COM ⇒
2022-10-14
Україна продала Польщі подароване вугілля, хоча сама його потребує
У Польщу відправили 100 тис. тонн гуманітарного вугілля з Австралії, інформує
© 3Dnews
За даними Міненерго на початок жовтня запаси вугілля в Україні наближалися до 1,5 млн тонн, хоча за планами мали б вже перевищувати 2 млн тонн. Втім, отримані 100 тис. тонн вугілля з Австралії у якості гуманітарної допомоги, Україна рівно стільки ж вугілля продала за гроші Польщі.
Про це пише Микола Тесля, енергетик, управлінець та економіст, у своєму матеріалі «Настане весна, побачимо, хто де працював».
Автор припускає, що президента Зеленського не було поінформовано про реальний стан в енергетиці в той момент, коли він обіцяв енергетичну підтримку нашим союзникам.
Олена Середа, ZN.ua