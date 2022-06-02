Bloomberg: РоSSия не смогла выплатить проценты по своим гособлигациям

РоSSия нарушила обязательство по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму $1,9 млн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg: РоSSия не смогла выплатить проценты по своим гособлигациям
Фото: economy.24tv.ua

Что известно

Как информирует агентство, указанная сумма должна была быть включена в выплату по роSSийским гособлигациям, произведенную в начале прошлого месяца.

По информации Bloomberg, размер страховых выплат владельцам роSSийских облигаций может составить $3,2 млрд.

Bloomberg подчеркивает, что размер накопленных процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был произведен, означают, что постановление Комитета по анализу кредитных деривативов не вызовет более широкого дефолта по роSSийским гособлигациям.

Напомним

21 мая Минфин РоSSии заявил о выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в валюте выпуска — долларах США и евро.

РоSSия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты за исключением санкций США.

Последний дефолт в РФ был в 1998 году, но тогда речь шла о внутренних долгах. Последний пропуск выплат по внешним долгам РФ допустил после большевистского переворота в 1917 году.

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