РоSSия нарушила обязательство по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму $1,9 млн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фото: economy.24tv.ua

Что известно

Как информирует агентство, указанная сумма должна была быть включена в выплату по роSSийским гособлигациям, произведенную в начале прошлого месяца.

По информации Bloomberg, размер страховых выплат владельцам роSSийских облигаций может составить $3,2 млрд.

Bloomberg подчеркивает, что размер накопленных процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был произведен, означают, что постановление Комитета по анализу кредитных деривативов не вызовет более широкого дефолта по роSSийским гособлигациям.

Напомним

21 мая Минфин РоSSии заявил о выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в валюте выпуска — долларах США и евро.

РоSSия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты за исключением санкций США .