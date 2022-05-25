РоSSийские олигархи хотят добровольно отдать Украине значительную часть своих состояний в обмен на отмену санкций
Инициатива исходит от самих олигархов.
Министр финансов Канады Христя Фриланд говорит, что попавшие под санкции роSSийские олигархи хотят добровольно пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины, в обмен на отмену санкций. Такое предложение Фриланд озвучила на встрече «Большой семерки», сообщает немецкое издание
"Такое соглашение может предложить определенные преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад спасает себя от дебатов вокруг экспроприации, а роSSийские предприниматели возвращают свою роскошную жизнь", - пишет издание .
По словам Христи Фриланд, инициатива исходит от самих олигархов.
"Министр финансов Канады Христя Фриланд рассказала своим шестерым коллегам по министерству, что получает звонки от роSSийских олигархов, которые были в санкционных списках Запада и были очень недовольны этим", - говорится в материале.
Указывается, что причиной такой инициативы роSSийских богачей является не только неудобство ограничений на поездки и замораживание активов.
"Олигархи также критически относятся к агрессивной войне РоSSии против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угроз репрессий со стороны Кремля", - отмечает издание.