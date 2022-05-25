РоSSийские олигархи хотят добровольно отдать Украине значительную часть своих состояний в обмен на отмену санкций

Инициатива исходит от самих олигархов.

Министр финансов Канады Христя Фриланд говорит, что попавшие под санкции роSSийские олигархи хотят добровольно пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины, в обмен на отмену санкций. Такое предложение Фриланд озвучила на встрече «Большой семерки», сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Такое соглашение может предложить определенные преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад спасает себя от дебатов вокруг экспроприации, а роSSийские предприниматели возвращают свою роскошную жизнь", - пишет издание .

По словам Христи Фриланд, инициатива исходит от самих олигархов.

"Министр финансов Канады Христя Фриланд рассказала своим шестерым коллегам по министерству, что получает звонки от роSSийских олигархов, которые были в санкционных списках Запада и были очень недовольны этим", - говорится в материале.

Указывается, что причиной такой инициативы роSSийских богачей является не только неудобство ограничений на поездки и замораживание активов.

"Олигархи также критически относятся к агрессивной войне РоSSии против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угроз репрессий со стороны Кремля", - отмечает издание.


Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и УжгородеЦены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде
Forbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную суммуForbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную сумму
Блок рекламы


Похожие новости
Спустя несколько дней роста: доллар в Украине начал резко дешеветьСпустя несколько дней роста: доллар в Украине начал резко дешеветь
Новые правила расчета пенсий в Украине, в ПФУ сообщили подробности: "Сумма доплаты определяется..."Новые правила расчета пенсий в Украине, в ПФУ сообщили подробности: "Сумма доплаты определяется..."
Цены на соль в Украине подскочили до 95 грн/кгЦены на соль в Украине подскочили до 95 грн/кг
Аренда квартир в Украине: как изменились цены и где стало дешевле житьАренда квартир в Украине: как изменились цены и где стало дешевле жить
Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."
Пенсия в Украине: какой период деньги хранятся на УкрпочтеПенсия в Украине: какой период деньги хранятся на Укрпочте
Аренда квартир в Украине подорожала на 225%Аренда квартир в Украине подорожала на 225%
РоSSия уже нанесла Украине ущерб примерно на 1 триллион долларов — ОПРоSSия уже нанесла Украине ущерб примерно на 1 триллион долларов — ОП
Цены на молочные продукты в Украине: что изменилось во время войныЦены на молочные продукты в Украине: что изменилось во время войны
Обмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсуОбмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсу
Последние новости
Подгружаем последние новости