Министр финансов Канады Христя Фриланд говорит, что попавшие под санкции роSSийские олигархи хотят добровольно пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины, в обмен на отмену санкций. Такое предложение Фриланд озвучила на встрече «Большой семерки», сообщает немецкое издание Handelsblatt .

"Такое соглашение может предложить определенные преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад спасает себя от дебатов вокруг экспроприации, а роSSийские предприниматели возвращают свою роскошную жизнь", - пишет издание .



По словам Христи Фриланд, инициатива исходит от самих олигархов.



"Министр финансов Канады Христя Фриланд рассказала своим шестерым коллегам по министерству, что получает звонки от роSSийских олигархов, которые были в санкционных списках Запада и были очень недовольны этим", - говорится в материале.



Указывается, что причиной такой инициативы роSSийских богачей является не только неудобство ограничений на поездки и замораживание активов.



"Олигархи также критически относятся к агрессивной войне РоSSии против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угроз репрессий со стороны Кремля", - отмечает издание.

