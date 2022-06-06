ПриватБанк продлил своим клиентам условия кредитных каникул

ПриватБанк решил оставить своим клиентам часть льгот, которые действовали во время кредитных каникул. В частности – сниженную кредитную ставку. Однако такую возможность будут иметь не все.

Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Несмотря на то, что банки объявили о завершении кредитных каникул с 1 июня, некоторые из них все же оставили своим клиентам часть льгот, которые действовали в предыдущие месяцы. В частности, флагман украинского банковского сектора, ПриватБанк, решил оставить своим заемщикам льготную кредитную ставку 1,7%.

"Клиенты будут иметь возможность открыть новую кредитную карту или увеличить кредитный лимит по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое ставка", - рассказал Серга.

Но при этом банк выдвинул тем, кто хочет и далее пользоваться такой ставкой, одно условие. Они должны ежемесячно вносить на погашение кредитной задолженности не менее 5% от суммы долга. Причем все платежи должны осуществляться вовремя. Только в этом случае они смогут пользоваться этой льготой еще на протяжении трех месяцев – до окончания августа.

Если же они будут вносить менее 5% задолженности, то о льготной кредитной ставке придется забыть. В таком случае ПриватБанк вернет им ставки, которые были до войны: 3,4% для карточек Универсальная Голд и 3,5% для карт Универсальная.

При этом пресс-секретарь отметил, что банк возвращается к активному режиму кредитования со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Напомним, ПриватБанк перестал выдавать наличные деньги части своих клиентов.