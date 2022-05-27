Биткоин упал ниже 29 тысяч: как спасти свои сбережения в криптовалюте

Биткоин в Украине упал ниже 29 тысяч долларов. За полгода главная криптовалюта просела почти в два с половиной раза. Причем падение крипторынка не останавливается. Поэтому биткоин и другие альткоины могут еще снизить свою стоимость. Однако после этого опять начнется взлет рынка криптовалют. В итоге – выиграет тот, кто не паникует и умеет выждать.

Биткоин упал ниже 29 тысяч: как украинцам спасти свои активы в криптовалюте

В этом убежден генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков.

Биткоин и другие криптовалюты продолжают падать. Еще пару дней назад казалось, что биткоин "зачерпнул дно", упав до отметки в 29 тысяч долларов. Однако уже 26 мая он опустился еще ниже - до 28 213. В тот же день, отыграв 1300 долларов, он опять рухнул вниз и с тех пор нисходящий тренд не меняется. Новые сутки 28 мая биткоин открыл с очередного падения.

На этом удручающем фоне многие вкладчики задумались, как спасти свои криптоактивы. А точнее – как спасти то, что от них осталось. Ведь если бы они вывели капитал в ноябре 2021, сейчас у них было бы в два с половиной раза больше денег.

Эксперт советует инвесторам в крипторынок не паниковать

Нынешнее падение рынка криптовалют - далеко не первое и не последнее. Основания для него были. Среди главных – эксперт называет технологические проблемы с некоторыми криптовалютами и повышение ставки Федеральной резервной системой. Второе резко повысило привлекательность доллара, из-за чего случился переток инвесторов в плоскость фиатных денег. В итоге, упал фондовый рынок, а вслед за ним и рынок криптовалют.

Биткоин упал ниже 29 тысяч: как украинцам спасти свои активы в криптовалюте

Однако бегство инвесторов с крипторынка уже закончилось. И вскоре он опять начнет наращивать мускулы, убежден Кирилл Хомяков.

"Завтра, послезавтра и через несколько месяцев фондовый рынок будет расти, соответственно, и криптовалюты будут расти. Вопрос о стратегии – краткосрочная или долгосрочная… Если говорить о краткосрочной стратегии, то мы видим, что сейчас прошла просадка. Если говорить о долгосрочной стратегии, то, безусловно, криптовалюты будут расти", - заверил эксперт.

Вообще рынок криптовалют – для тех, кто умеет ждать и не паниковать. Если вы при первом же падении стоимости биткоина хватаетесь за пузырек с корвалолом, инвестиции в криптовалюту – не для вас.

Несмотря на все "американские горки", которые переживает биткоин, в итоге всех прыжков его стоимость неуклонно повышается. Причем этот финансовый инструмент намного выгоднее всех остальных, убежден топ-менеджер. Однако вложение денег в криптовалюту – это также и риск. Поэтому, прежде чем инвестировать свои сбережения в биткоин или другие альткоины, нужно тщательно все обдумать. И никогда не вкладывать последние деньги.

"Рано или поздно тренд всегда меняется. И мы видели такое уже много раз, если посмотреть на историю поведения криптовалютного рынка. Всегда есть различные тренды, но они всегда сменяют друг друга. Но если посмотреть в целом, то рынок растет всегда", – говорит Кирилл Хомяков.

В общем, если подытожить сказанное аналитиком, то держателям сбережений в криптовалюте нужно знать такие правила:

  • не экономить на мороженом, чтобы купить биткоин (не покупать на последние деньги);
  • диверсифицировать способы хранения денег;
  • запастись терпением;
  • когда биткоин летит в тартарары, продолжать верить в него и думать только о хорошем.

Напомним, эксперты прочат биткоину очередной высокий взлет. Поэтому сейчас, когда он стоит дешево, инвесторам советуют пополнить свои кошельки с криптовалютой.


Марченко Любов, Тудей

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