Голод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольства

У світі вже цьогоріч може статися глобальний голод через різке скорочення виробництва продовольства. Йдеться про очікуване зниження врожайності сільськогосподарських культур. Причому – не через природні катаклізми, а з іншої причини.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Врожайність агрокультур неминуче знизиться через недоступність міндобрив. Річ у тім, що найбільшими експортерами міндобрив на світовий ринок є країни, що опинилися під санкціями. Йдеться про РФ , Білорусь і Китай . Саме Росія та Білорусь постачають на світовий ринок чверть усіх добрив для сільськогосподарських культур. І хоча ці галузі їхньої економіки не потрапили під санкції, усе ж загальний санкційний тиск спричинив різке скорочення постачань добрив на глобальний ринок.

"Хоча російська сільськогосподарська продукція, включно з трьома основними типами добрив — калійними, фосфатними та азотними, не підлягає санкціям, експорт залишається обмеженим через збої в портах, судноплавстві, банківській справі та страхуванні", — зазначається у матеріалі Bloomberg.

Свого піку ціни на добрива досягли влітку 2022 року. Відтоді вони вже трохи знизились, та все одно залишаються відчутно вищими за ті, що були ще до пандемії коронавірусу. Через це багатьом країнам вони просто недоступні, або доступні в дуже обмеженому обсязі.

Російські виробники добрив не потрапили під санкції, однак у Білорусі під санкціями опинився найбільший у світі виробник калію. Водночас Китай , який виробляє значну частку світового обсягу азотних і фосфорних добрив, обмежив експорт цих товарів, щоб захистити внутрішнього виробника.

Через обмежене постачання та високі ціни, фермери з бідних країн Африки та Південно-Східної Азії не мають доступу до добрив і, звісно, через це втратять значну частину врожаю, вважає аналітик Bloomberg Intelligence Алексіс Максвелл.

Таким чином, на африканскому континенті вже очікують зниження врожайності агрокультур, принаймні, на 20%, попередив Африканський банк розвитку. Зважаючи, що у бідних країнах Чорного континенту і до цього продовольство було обмежено доступним для більшості населення через кліматичні катаклізми та політичні потрясіння, теперішня ситуація може обернутися масштабним голодом для мільйонів людей.

Нагадаємо, в Україні прогнозують значне підвищення цін на продовольство у 2023 році. Експерти кажуть, що воно може становити від 10 до 50%.