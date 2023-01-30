В Україні очікується зниження цін на яблука у цьому сезоні

В Україні експерти плодового ринку прогнозують падіння ціни на яблука цього сезону. Головними причинами зниження ціни є зниження внутрішнього споживання через вимушену міграцію українців та значне падіння купівельної спроможності тих, хто залишився. Про це йдеться в матеріалі журналу «Садівництво по-українськи», пише AgroTimes.

Керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій назвав також й інші фактори, які вплинуть на ринкову ситуацію нового сезону.

Він зазначив, що ціни на пакувальні матеріали виросли і будуть рости в міру здешевшання гривні, логістика стала значно дорожчою, ще здорожчають енергоносії.