В Україні очікується зниження цін на яблука у цьому сезоні

Є декілька причин для зниження ціни на цей продукт.

В Україні очікується зниження цін на яблука у цьому сезоні
© Андрій Товстиженко, DT.UA

В Україні експерти плодового ринку прогнозують падіння ціни на яблука цього сезону. Головними причинами зниження ціни є зниження внутрішнього споживання через вимушену міграцію українців та значне падіння купівельної спроможності тих, хто залишився. Про це йдеться в матеріалі журналу «Садівництво по-українськи», пише AgroTimes.

Керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій назвав також й інші фактори, які вплинуть на ринкову ситуацію нового сезону.

Він зазначив, що ціни на пакувальні матеріали виросли і будуть рости в міру здешевшання гривні, логістика стала значно дорожчою, ще здорожчають енергоносії.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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