Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников

Интерпол заблокировал серию транзакций денежных средств на общую сумму $83 млн. Предположительно, деньги, аккумулированные на более чем 1600 банковских счетах, принадлежат людям, пострадавшим от деятельности кибермошенников в сети. Об этом говорится в информации на thepaypers.com.

Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Фото: delo.ua

Подробности расследования

Арест был наложен в рамках операции HAECHI-I, проводимой при участии правоохранительных органов 40 стран в период с сентября 2020 года по март 2021 года.

Основные усилия были направлены на ликвидацию преступной деятельности интернет-мошенников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе операции HAECHI-I сотрудниками Интерпола были проведены в общей сложности около 1400 расследований киберпреступлений.

На текущий момент 892 дела уже удалось раскрыть.

Представители правоохранительных органов сообщают, что среди основной массы совершаемых в сети финансовых преступлений, превалируют только пять основных видов:

  • мошенничество с инвестициями;
  • мошенничество в сфере романтических отношений;
  • отмывание денег, полученных от деятельности нелегального бизнеса, связанного с азартными играми;
  • голосовой фишинг;
  • предоставление интимных услуг онлайн.

После серии оперативных мероприятий и нескольких месяцев сбора разведданных сотрудникам Интерпола наконец удалось вычислить денежные каналы преступников и заблокировать их.

Ранее

Сотрудники столичного Управления Службы безопасности разоблачили в Киеве подпольный колл-центр. Преступники мошенническим путем завладевали денежными средствами граждан Украины и иностранцев, предлагая участие в фиктивных инвестиционных проектах. Только за первые месяцы 2021 года кибермошенники незаконно присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.

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