Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников

Интерпол заблокировал серию транзакций денежных средств на общую сумму $83 млн. Предположительно, деньги, аккумулированные на более чем 1600 банковских счетах, принадлежат людям, пострадавшим от деятельности кибермошенников в сети. Об этом говорится в информации на thepaypers.com.

Фото: delo.ua

Подробности расследования

Арест был наложен в рамках операции HAECHI-I, проводимой при участии правоохранительных органов 40 стран в период с сентября 2020 года по март 2021 года.

Основные усилия были направлены на ликвидацию преступной деятельности интернет-мошенников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе операции HAECHI-I сотрудниками Интерпола были проведены в общей сложности около 1400 расследований киберпреступлений.

На текущий момент 892 дела уже удалось раскрыть.

Представители правоохранительных органов сообщают, что среди основной массы совершаемых в сети финансовых преступлений, превалируют только пять основных видов:

мошенничество с инвестициями;

мошенничество в сфере романтических отношений;

отмывание денег, полученных от деятельности нелегального бизнеса, связанного с азартными играми;

голосовой фишинг;

предоставление интимных услуг онлайн.

После серии оперативных мероприятий и нескольких месяцев сбора разведданных сотрудникам Интерпола наконец удалось вычислить денежные каналы преступников и заблокировать их.

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