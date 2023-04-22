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2023-04-22
У Австрії вже заморозили близько 2 мільярдів євро російських активів – Мінфін
Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США.
Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер за результатами зустрічі із заступником міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяном Нельсоном заявив, що наразі країна заморозила близько двох мільярдів євро активів РФ. Про це він
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"Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів з початку війни", – зазначив Бруннер.
Михайло Яровенко, ZN.ua