У Австрії вже заморозили близько 2 мільярдів євро російських активів – Мінфін

Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США.

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер за результатами зустрічі із заступником міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяном Нельсоном заявив, що наразі країна заморозила близько двох мільярдів євро активів РФ . Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

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