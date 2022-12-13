ЄС схвалив збільшення Європейського фонду миру

Фонд збільшили на €2 млрд.

Євросоюз схвалив збільшення фінансування Європейського фонду мира, за допомогою якого здійснюються постачання зброї Україні, на €2 млрд. Цей фонд використовується країнами ЄС для фінансування закупівлі зброї для Києва, але наразі, за 10 місяців війни, вже майже спорожнів.

Про це на брифінгу заявив Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Відтак чітко зобов'язалися підтримувати військову підтримку», — повідомив він, додавши, що вони домовилися збільшити фінансування європейського фонду мира на €2 млрд, таким чином загалом він становитиме €3,5 млрд.

Європейська рада також схвалила можливість подальшого збільшення фонду. Загальне збільшення фінансового обсягу фонду до 2027 року становитиме до €5,5 млрд.

Як повідомлялось, канцлер ФРН Олаф Шольц після завершення відеосаміту G7 заявив, що Країни «Групи семи» координуватимуть допомогу, яка буде акумульована для відновлення України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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