ЄС схвалив збільшення Європейського фонду миру
Фонд збільшили на €2 млрд.
Євросоюз схвалив збільшення фінансування Європейського фонду мира, за допомогою якого здійснюються постачання зброї Україні, на €2 млрд. Цей фонд використовується країнами ЄС для фінансування закупівлі зброї для Києва, але наразі, за 10 місяців війни, вже майже спорожнів.
Про це на брифінгу
«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Відтак чітко зобов'язалися підтримувати військову підтримку», — повідомив він, додавши, що вони домовилися збільшити фінансування європейського фонду мира на €2 млрд, таким чином загалом він становитиме €3,5 млрд.
Європейська рада також схвалила можливість подальшого збільшення фонду. Загальне збільшення фінансового обсягу фонду до 2027 року становитиме до €5,5 млрд.
Як повідомлялось, канцлер ФРН Олаф Шольц після завершення відеосаміту G7 заявив, що Країни «Групи семи» координуватимуть допомогу, яка буде акумульована для відновлення України.