Україна отримає ще 840 млн євро від Європейського інвестиційного банку

Гроші мають піти на реалізацію проєктів відновлення інфраструктури в 2023 році.

Європейський інвестиційний банк надасть українській владі додаткові 840 мільйонів євро для втілення в цьому році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури. Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у відповідних проєктах підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков і президент ЄІБ Вернер Хойєр у межах конференції Ukraine Recovery Conference у Лондоні, йдеться на Урядовому порталі, інформує ZN.ua .

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"З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку. Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України", – зазначив Кубраков.

За його словами, Київ спільно працюватиме з ЄІБ над кількома проєктами, зокрема, з метою реконструкції муніципальної та транспортної інфраструктури, покращення енергоефективності. Міністр подякував Банку та його президенту Хойєру за вже надану підтримку.

Як уточнили на Урядовому порталі, гроші підуть на підготовку, оцінку, фінансування й реалізацію проєктів відбудови:

муніципальної інфраструктури (у тому числі шкіл, лікарень);

громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання й водовідведення;

транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також фінансування спрямують на розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки України.

Крім цього, документом передбачена співпраця України та Європейського інвестиційного банку в:

використанні спеціального трастового фонду ЄІБ EU for Ukraine Fund;

кредитуванні проєктів у нашій державі за підтримки гарантій EFSD+.

"Також Мінінфраструктури та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро", – додали в повідомленні.