Капитализация Dogecoin упадет в 37 раз — эксперт

Основатель и генеральный директор Digital Currency Group (DCG) Барри Силберт спрогнозировал падение капитализации Dogecoin с $37 млрд до $1 млрд, пишет РБК-Крипто со ссылкой на твит Силберта.

Фото: forklog.com

Позиция эксперта

Бизнесмен уверен, что монета не стоит $37 млрд. Также он отметил, что будет рад увидеть, во что превратится со временем монета, и как изменится ее сообщество.

В начале мая Барри Силберт сообщил об открытии короткой позиции на Dogecoin. В то же время альткоин за неделю подешевел на 43%, до $0,41.

После этого курс цифровой монеты вырос до $0,56 на фоне опроса в Twitter , который устроил генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. Он спросил у подписчиков, стоит ли добавить Dogecoin в качестве способа оплаты компании Tesla. Затем котировки альткоина вновь перешли к снижению.

Капитализация Dogecoin составляет $39 млрд, по данным CoinGecko. С начала года она выросла на 7400%.

По состоянию на 15:03 по Киеву 1 июня цифровая монета торгуется на уровне $0,32.

Контекст

Барри Силберт, генеральный директор Digital Currency Group, считает, что альткоин, который создавался как шутка, не может иметь капитализацию в $37 млрд.

Digital Currency Group — венчурная инвестиционная компания, которая была основана в 2015 году. Ей принадлежат издание CoinDesk, управляющая компания Grayscale и криптовалютный брокер Genesis Trading.