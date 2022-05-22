Эксперты обещают стабилизацию курса гривни через 10-12 дней, но речь не идет об уменьшении

Прекратится расцвет сделок на "сером" рынке, и на данный момент это выглядит единственным позитивом, информирует ZN.ua.

Курс гривны к иностранным валютам должен стабилизироваться в ближайшие 10-12 дней после того, как Национальный банк снял ограничения по курсообразованию для коммерческих банков. Об этом рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

"Через 10-12 дней будет нормализация курса между "белым" и "серым" рынком. Сейчас выравнивается возможность для банковского сегмента продажи валюты физическим лицам после того, как регулятор снял 10% ограничения. Теперь банки смогут покупать валюту по более привлекательному курсу, что привлекательно, что остановит расцвет сделок на "сером" рынке", - отметила она.

Напомним, Национальный банк представил разъяснение о якобы отмене фиксированного курса доллара, которое действовало на уровне 29,25 грн, и заявляет, что этот курс остается действующим для всего безналичного сегмента, то есть для большинства операций на валютном рынке.

Отмена ограничений на курс продажи валюты касается исключительно наличного валютного рынка.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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