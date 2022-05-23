Частичная отмена НБУ фиксированного курса приведет к обвалу гривны: эксперты настаивают на пересмотре решения

Половинчатое решение Национального банка, которым было частично, только для наличных операций, отменен фиксированный курс гривни к доллару, создает опасность завышения реального обменного курса с последующей обвальной девальвацией. Об этом говорится в заявлении аналитиков Экономической экспертной платформы, имеющемся в распоряжении редакции.

Так, эксперты пришли к выводу, что Украине нужно как можно скорее отказаться от режима множественного валютного курса, введенного на прошлой неделе НБУ.

Они настаивают на переходе к модели гибкого курсообразования в течение месяца и разработали ряд рекомендаций, которые позволят уже летом сблизиться трем валютным курсам (официальному, коммерческому, «черному») в валютном «коридоре» 31-34 гривен за доллар.

«Множественный валютный курс считается плохой практикой, поскольку искажает рынки и приводит к большим злоупотреблениям. К тому же рыночный курс при множественном режиме обычно завышается из-за нехватки предложения валюты, что в дальнейшем усиливает искажение», - подчеркивают эксперты.

Отмечается, что применение таких режимов допускается только на короткий промежуток времени и в исключительных обстоятельствах, таких как полномасштабная война.

«В таком качестве множественный валютный курс уже сыграл положительную роль в первые недели полномасштабной войны РФ против Украины, когда опасность валютной паники была реальной, особенно на фоне общей неопределенности по ситуации. Но одним из недостатков такого режима является рисковость выхода из него, которая увеличивается иногда – чем дольше держится фиксированный или множественный курс, тем глубже искажение, тем труднее и рискованнее переходить к плавающему курсообразованию», - отмечают эксперты.

Специалисты группы аналитических центров Экономической экспертной платформы разработали подробные рекомендации по урегулированию ситуации, предусматривающие следующие шаги:

Фиксация обменного курса сыграла свою стабилизирующую роль в первые месяцы полномасштабной войны, когда панические настроения были на подъеме. Но затягивание с либерализацией курсообразования создает опасность завышения реального обменного курса с последующей обвальной девальвацией вроде событий 2014-2015 гг. Поэтому пользуясь общим относительным затишьем ситуации нужно как можно скорее отказаться от режима двойного валютного курса.

«В этом вопросе можно рассчитывать на понимание наших зарубежных партнеров и МВФ. Соответствующая помощь, необходимая для сбалансирования внешней валютной позиции, по своим объемам не представляет больших проблем для этих стран по сравнению с теми потерями, которые они рискуют понести в случае проигрыша Украины. В частности, недавно было принято решение о помощи от США на сумму 8 млрд долл. именно для поддержки бюджета Украины. Аналогичная помощь поступает также от других стран-партнеров и МВФ », - говорится в рекомендациях.

На переходный период, пока множественный курс вынужденно сохраняется (но не больше месяца), нужно установить режим, который наносит меньше вреда, и позволяет плавно вернуться к гибкому курсообразованию. А именно:

- разрешить продажу части валютной выручки экспортерам по коммерческому курсу с постепенным увеличением этой доли;

- разрешить покупку валюты для любого импорта по коммерческому курсу, с последующим ограничением «критического импорта» исключительно товарами и услугами военного и гуманитарного назначения, импортируемыми в некоммерческих целях, а впоследствии – и отмены его вообще;

- оставить возможность расчетов кредитными/депозитными картами и снятия наличных за рубежом по официальному курсу НБУ (+10%) в пределах эквивалента 50 тыс. грн/месяц, и только сверх этого объема позволит банкам применять коммерческий курс, но уже без ограничений на суммы.

- как сопровождающая мера – скорейший возврат к нормальному режиму функционирования НДС, с уплатой его при импорте товаров и услуг (но без пошлин и других дополнительных платежей), что приведет к уменьшению спроса на валюту.

Напомним, несколько дней назад Национальный банк постановлением НБУ №102 упразднил ограничения, согласно которым уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального не более чем на 10%, тем самым введя множественный валютный курс в Украине.

Отмена ограничений на курс продажи валюты касается исключительно наличного валютного рынка.

Как считают в НБУ, сейчас на наличном рынке в основном покупают валюту для спекулятивного заработка, финансирования "серого" импорта, не относящегося к критическому, а также для перевода сбережений в иностранную валюту.

В НБУ также считают, что это решение минимизирует "карточный туризм".

"По имеющимся данным, значительная часть операций с гривневыми картами за рубежом – это снятие наличных с банкоматов. Заметная часть этой наличности затем возвращается в Украину и попадает на нелегальный наличный рынок. То есть де-факто дефицитные валютные ресурсы могут тратиться на неприоритетные для военного времени потребности, что сейчас крайне важно минимизировать. Поэтому выравнивание условий прямой (через наличные операции) и косвенной (через карточные операции) покупки валюты, в Украине и за рубежом, населением является мерой, которая позволит предотвратить непроизводительное выведение капитала и защитить международные резервы Украины", - говорится в разъяснении НБУ.