В НБУ объяснили причины снятия ограничений курса продаж валют

Национальный банк снял ограничения на установление банками курса продаж наличной валюты, чтобы перекрыть возможности для валютных спекуляций. Об этом в интервью Forbes сообщил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Фиксированный курс

По словам Гелетия, фиксированный курс решает важные для всей экономики задачи, в частности в борьбе с инфляцией.

Решение о снятии ограничения на установление банками курса операций за границей не более 10% от официального необходимо для снижения давления на международные резервы Украины.

«Мы видим эту дискуссию и будем общаться с бизнесом. Мы руководствуемся двумя основными задачами: сохранить валютные ресурсы для приоритетных расходов на оборону и критический импорт и не допустить непроизводительного оттока капитала.

Мы не только отвязали наличный курс и курс для операций граждан за границей. Это решение принималось в тесной связке с уменьшением лимита на снятие наличных за рубежом с гривневых карт вдвое — до 50 тысяч грн в месяц", — отметил Гелетий.

По словам Гелетия, ежедневно украинские банки перечисляют около $100 млн в пользу международных платежных систем из-за немалых объемов операций с гривневыми картами за рубежом.

В частности, 35% от общего объема операций украинцев за рубежом в апреле приходилось на снятие наличных. Это около 23 млрд грн в эквиваленте. По итогам 20 дней мая этот показатель составляет 45% (22 млрд. грн).

Предыстория

20 мая Национальный банк Украины отменил ограничения на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.