«Время не пришло»: НБУ о возвращении к плавающему курсу гривны

Нацбанк пока не видит предпосылок для возвращения к плавающему курсу гривны. Об этом замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил во время брифинга, сообщает Finbalance.

«Время не пришло»: НБУ о возвращении к плавающему курсу гривны
Фото: flickr.com

Время не наступило

«Пока это время возвращения к плавающему курсу не наступило, и сейчас точно определить, когда это произойдет, назвать конкретную дату, когда начнется переход/возврат к плавающему курсообразованию, мы не можем», — сказал Гелетий.

По его словам, для этого необходимо, чтобы наступили соответствующие макроэкономические предпосылки.

«И это должно обеспечить, чтобы этот переход был мягким для рынка и не сопровождался шоками на нем или чрезмерными курсовыми колебаниями. Важным условием перехода от фиксированного курса к плавающему является более активная работа, прежде всего, финансового рынка и стабилизация валютных поступлений», — добавил заместитель главы НБУ.

В этом контексте он отметил важность восстановления налогообложения импорта и введения дополнительного импортного сбора на некритические категории импорта.

В то же время, он предположил, что введенные Нацбанком жесткие ограничения на валютном рынке могут изменяться.

Напомним

Как сообщалось, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что регулятор с целью повышения стабильности на валютном рынке рассматривает возможности для возврата плавающего курса гривны.

В то же время, заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук отмечал, что Национальный банк сейчас видит больше преимуществ от фиксации обменного курса гривны, однако предполагает его коррекцию.

Ранее Минфин писал, что НБУ обязался вернуться в режим инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы.

Что означает плавающий курс

  • По режиму плавающего курса, какая экономика — таков и курс. Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильная, тогда гривна укрепляется.

  • Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту — гривна ослабляется.





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