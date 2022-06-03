«Время не пришло»: НБУ о возвращении к плавающему курсу гривны
Нацбанк пока не видит предпосылок для возвращения к плавающему курсу гривны. Об этом замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил во время брифинга, сообщает
Время не наступило
«Пока это время возвращения к плавающему курсу не наступило, и сейчас точно определить, когда это произойдет, назвать конкретную дату, когда начнется переход/возврат к плавающему курсообразованию, мы не можем», — сказал Гелетий.
По его словам, для этого необходимо, чтобы наступили соответствующие макроэкономические предпосылки.
«И это должно обеспечить, чтобы этот переход был мягким для рынка и не сопровождался шоками на нем или чрезмерными курсовыми колебаниями. Важным условием перехода от фиксированного курса к плавающему является более активная работа, прежде всего, финансового рынка и стабилизация валютных поступлений», — добавил заместитель главы НБУ.
В этом контексте он отметил важность восстановления налогообложения импорта и введения дополнительного импортного сбора на некритические категории импорта.
В то же время, он предположил, что введенные Нацбанком жесткие ограничения на валютном рынке могут изменяться.
Напомним
Как сообщалось, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что регулятор с целью повышения стабильности на валютном рынке рассматривает возможности для возврата плавающего курса гривны.
В то же время, заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук отмечал, что Национальный банк сейчас видит больше преимуществ от фиксации обменного курса гривны, однако предполагает его коррекцию.
Ранее Минфин писал, что НБУ обязался вернуться в режим инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы.
Что означает плавающий курс
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По режиму плавающего курса, какая экономика — таков и курс. Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильная, тогда гривна укрепляется.
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Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту — гривна ослабляется.