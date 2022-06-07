Для украинских беженцев в Италии откроется программа обмена наличной гривны на евро

Украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Италии, могут обменять до 10 тыс. гривен на евро в филиалах центробанка Италии и отделениях ключевых коммерческих банков, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

«Мы ожидаем, что в эту программу обмена присоединится около 400 отделений. Их список будет опубликован на сайте Банка Италии. Там же будет отмечен обменный курс», — написал Шевченко.

Глава украинского Нацбанка также добавил, что программа обмена наличной гривны распространяется и на несовершеннолетних без сопровождения, от их имени обменять гривны смогут законные опекуны.