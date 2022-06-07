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2022-06-07
Для украинских беженцев в Италии откроется программа обмена наличной гривны на евро
К программе, которая упростит жизнь украинцев, присоединится около 400 отделений банков
© Flickr/Jonathan Parkes
Украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Италии, могут обменять до 10 тыс. гривен на евро в филиалах центробанка Италии и отделениях ключевых коммерческих банков,
«Мы ожидаем, что в эту программу обмена присоединится около 400 отделений. Их список будет опубликован на сайте Банка Италии. Там же будет отмечен обменный курс», — написал Шевченко.
Глава украинского Нацбанка также добавил, что программа обмена наличной гривны распространяется и на несовершеннолетних без сопровождения, от их имени обменять гривны смогут законные опекуны.
Антон Герасименко, ZN.ua