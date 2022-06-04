ПриватБанк не видит причин для роста курса до 40 грн/$ - Forbes

Государственный ПриватБанк не прогнозирует резкого роста курса доллара до 40 грн/$. Об этом в интервью Forbes сказал СЕО ПриватБанка Герхард Бёш.

По словам Бёша, трудно прогнозировать скачки курса, ведь нет понимания, каким может быть спрос, поскольку населению и бизнесу до сих пор запрещено свободно покупать валюту. «В то же время я не вижу никаких причин для резкого роста курса – не только до 50 грн/$, но даже до 40 грн/$», – добавил он.

ПриватБанк не сразу начал повышать курс конвертации гривни в доллары и другие валюты после решения НБУ отказаться от фиксации розничных курсов. «На рынке был очень серьезный ажиотаж, поэтому мы хотели проследить за его реакцией и уже потом, когда ситуация стабилизировалась и курсообразование перестало быть спекулятивным, тоже начали приближаться к рыночным уровням, – сказал Бёш. – В целом, я считаю, что Нацбанк поступил правильно. С момента ввода первых ограничений прошло три месяца. Постепенное движение к рыночному курсообразованию – это важный шаг для того, чтобы удерживать стабильной всю банковскую систему. Не говоря уже о том, что это очень важно для экономики в целом».

После изменений в работе валютного рынка повышение учетной ставки до 25% – это следующий важный шаг Нацбанка к возвращению рыночного управления финансовой системой, считает Бёш. «Значительное повышение учетной ставки было необходимо, учитывая последние тенденции к инфляции, уменьшение валютных резервов и риск дальнейшей долларизации экономики. Основная цель – сделать прибыльность гривневых сбережений более привлекательной. Конечно, прямого влияния такого решения на депозитные ставки и стоимость новых кредитов не будет», – объяснил он.

С 14 апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту населению, однако с рядом ограничений. В частности, банк может производить продажу наличной валюты в пределах разницы между общим объемом покупки и объемом продажи им наличной валюты.

Безналичная продажа валюты банками физическим лицам и в дальнейшем запрещена, кроме некоторых исключений. Для недопущения неконтролируемого выведения капитала за границу Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

21 мая Нацбанк упразднил ограничение цены на наличный курс. До этого банкам запрещалось продавать наличные деньги дороже, чем 32,2 грн/$, была формула «официальный курс плюс 10%». Но, сохраняя ограничения для курсообразования на межбанке, цена доллара не может превышать официальный курс более чем на 1%.

НБУ пока еще не планирует отпускать курс. Отказ от фиксации курса будет рассмотрен после окончания горячей фазы войны.

2 июня Нацбанк впервые с начала полномасштабного вторжения РоSSии поменял учетную ставку и принял решение повысить ее с 10% до 25%.