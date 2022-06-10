В НБУ объяснили, когда отпустят курс гривны

Национальный банк планирует отказаться от курса гривны по отношению к доллару, который с начала войны зафиксирован на уровне 29,25 гривен. Для этого для начала необходимо вернуть налоги на импорт. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время телемарафона, пишет РБК-Украина.

В НБУ объяснили, когда отпустят курс гривны

Перспективы

«Если говорить о перспективах, то безналичный курс валют зафиксирован для экспортеров и импортеров. Для того чтобы произошел переход к рыночному ценообразованию, нужно, чтобы рынок мог сам себя сбалансировать», — сказала она.

По ее словам, для этого должны быть очень важные предпосылки. Одна из них — это возврат налогов и пошлин на импорт, которые были отменены в первые дни войны.

«Увеличением налогов на импорт мы ожидаем уменьшить объем этого критического импорта и таким образом снизить давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенное возвращение к рыночному ценообразованию», — сказала она.

По ее словам, в любом случае, такое возвращение к рыночному ценообразованию будет очень постепенным, чтобы не было шока для экономики и чтобы защитить критические потребности Украины.

Напомним

НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет 35?37 гривен.

Что означает плавающий курс

  • По режиму плавающего курса, какая экономика — таков и курс. Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильная, тогда гривня укрепляется.

  • Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту — гривна ослабляется.





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