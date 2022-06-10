В НБУ объяснили, когда отпустят курс гривны
Национальный банк планирует отказаться от курса гривны по отношению к доллару, который с начала войны зафиксирован на уровне 29,25 гривен. Для этого для начала необходимо вернуть налоги на импорт. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время телемарафона,
Перспективы
«Если говорить о перспективах, то безналичный курс валют зафиксирован для экспортеров и импортеров. Для того чтобы произошел переход к рыночному ценообразованию, нужно, чтобы рынок мог сам себя сбалансировать», — сказала она.
По ее словам, для этого должны быть очень важные предпосылки. Одна из них — это возврат налогов и пошлин на импорт, которые были отменены в первые дни войны.
«Увеличением налогов на импорт мы ожидаем уменьшить объем этого критического импорта и таким образом снизить давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенное возвращение к рыночному ценообразованию», — сказала она.
По ее словам, в любом случае, такое возвращение к рыночному ценообразованию будет очень постепенным, чтобы не было шока для экономики и чтобы защитить критические потребности Украины.
Напомним
НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет 35?37 гривен.
Что означает плавающий курс
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По режиму плавающего курса, какая экономика — таков и курс. Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильная, тогда гривня укрепляется.
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Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту — гривна ослабляется.