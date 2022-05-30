Бельгийские банки начнут обменивать гривны на евро уже в июне
Украинцы в этой стране могут обменять максимум 10 тысяч гривен (316 евро) на взрослого без комиссии, информирует
Украинские беженцы смогут обменять банкноты гривны на евро в Бельгии. Услуга будет предоставляться в кассе тамошнего Нацбанка или в частных банках, в частности Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels. О соответствующем соглашении между Национальными банками Бельгии и Украины со ссылкой на пресс-релиз главного финансового ведомства этой страны пишет
Согласно рекомендации Европейской комиссии, утвержденной в апреле, украинцы теперь смогут обменять максимум 10 тысяч гривен (316 евро) на взрослого без комиссии и комиссии.
Бельгия стала второй страной-членом ЕС, предлагающей эту услугу, позволяющую украинским беженцам свободно обменивать национальные банкноты на евро. Ожидается, что многие другие страны поступят так же.