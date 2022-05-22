Шансы Крыма получать электричество оккупированной ЗАЭС: эксперты прокомментировали "хотелки" коллаборанта Аксенова

«Росатом» не в восторге».

Шансы Крыма получать электричество оккупированной ЗАЭС: эксперты прокомментировали
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В Крыму нет объема потребления», который мог бы принять электроэнергию, производимую на Запорожской АЭС, сценарий, по которому электроэнергия уйдет в РоSSию через оккупированный полуостров, тоже сомнительный. Об этом заявил Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, сообщает "Радио Свобода".

«В Крыму такой мощности – 6 атомных энергоблоков – не нужно, там нет такого потребления. На Крым хватит одного максимум двух энергоблоков. Это все бесполезно. Кроме того, они переработали конфигурацию крымской энергосети за период оккупации, поэтому вариант, что через Крым она уйдет в РоSSию, это тоже из разряда ненаучной фантастики. Конечно, можно лет через пять, чтобы попилить федеральный бюджет, однако вряд ли это кто-то будет делать», – указывает он.

Михаил Гончар считает, что заявления роSSийских чиновников по поводу Запорожской атомной электростанции делаются с целью информационного влияния.

«Это больше информационно-пропагандистские вбросы, что АЭС контролируется, персонал работает, электроэнергия производится, готовы вам, Украина, продавать. Так демонстрируют будто добрую волю, но говорить, что мы будем покупать украденное у нас? Конечно, нет», – подчеркнул он.

В свою очередь, независимая экспертка по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарна рассказала, что технически РоSSия может настроить подачу электроэнергии с Запорожской АЭС в оккупированный Крым, но для этого нужно восстановить требующую времени магистральную линию электропередач от Каховской подстанции и других подстанций Херсонской области.


Лия Ильченко, ZN.ua

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