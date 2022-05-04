Украинские беженцы в Италии могут получать денежную помощь

После начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину несколько тысяч украинцев выехали в Италию, спасаясь от обстрелов оккупантов. В этой стране начала работать государственная онлайн платформа Департамента гражданской защиты для получения украинскими беженцами денежной помощи.

Для получения денежной помощи нужно в отделе Иммиграционной службы в полиции по месту проживания оформить запрос на проживание по программе временной? защиты. После этого украинским беженцам итальянские власти присваивают идентификационный? номер для онлаи?н платформы Департамента гражданской? защиты. Там подается заявка на денежную помощь.

Обратите внимание, что, согласно итальянскому закону, заявку на денежную помощь нужно подать не позднее 30 сентября 2022 года.

Размер помощи составляет 300 евро в месяц на взрослого человека и 150 евро на каждого ребенка.

Напомним, что в Италии украинские беженцы могут жить один год, но денежная помощь выплачивается не все время. Получить деньги можно в любом почтовом отделении.

Между тем, по данным ООН , из Украины после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск за границу выехали около 5,5 млн человек. Больше всего – в Польшу .