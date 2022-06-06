В Украины есть все шансы отказаться от импорта газа – «Оператор ГТС»

Потенциал производства собственного биогаза – до 8 млрд куб. м биогаза в год, информирует ZN.ua.

В Украины есть все шансы отказаться от импорта газа – «Оператор ГТС»
© Pixabay

Украина имеет большой потенциал для производства биогаза, что в будущем может лишить нас потребности импортировать газ из-за границы. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза – до 8 млрд м3 биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд м3 биогаза через 2 года вполне реально. У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа», – написал Сергей Макогон.

Биометан – это биогаз, по своим физико-техническим характеристикам отвечающий требованиям нормативно-правовых актов к природному газу.

Производство биогаза или, как его еще называют, биометана, по словам Сергея Макогона, способно полностью перекрыть потребность Украины в газе.

Например, в Дании, по информации Сергея Макогона, уже 27% газа в сетях – биометан и в последние полгода наблюдается стабильный рост. Дания рассчитывает иметь 100% зеленую газовую систему в 2030-2035 годах.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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