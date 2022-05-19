Работа в Украине: эксперты назвали самые востребованные профессии

Работа в Украине - один из самых актуальных вопросов для почти пяти миллионов граждан, которые ее потеряли. В мире наблюдаются трансформации на рынке труда. Эксперты проанализировали ситуацию и представили выводы.

Работа в Украине: какие профессии будут самыми востребованными в ближайшие 10 лет

Бюро статистики США составило список профессий, которые окажутся самыми востребованными в 2030 году. В ближайшие десять лет перспективы в карьере ожидают специалистов, которые работают в области технологий, медицины, энергетики, аналитики, информационной безопасности и развлечений.

Отмечено, что спрос на профессионалов в отрасли альтернативной энергетики вырастет на 61%, медсестер – на 52%.

Обществу будут необходимы повара – прогнозируется рост вакансий в два раза. Спрос увеличится и на спортсменов, а также фитнес-инструкторов. Более востребованными окажутся плотики, реабилитологи.

В числе профессий будущего – визажисты, гримеры, стилисты и нейл-специалисты. Работу предложат аналитикам и инженерам в сфере цифровой безопасности.

Работа в Украине: какие профессии будут самыми востребованными в ближайшие 10 лет

По данным исследования, вакансии будут доступны сиделкам, работникам нефтегазовой отрасли, сферы отдыха и развлечений, видеоредакторам, а также специалистам по уходу за животными.

Напомним, какие вакансии и зарплаты предлагают в Украине сейчас, во время войны c Россией.


Ловіцька Леся, Тудей

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