С 22 мая Литва не будет получать газ, нефть и электричество из РоSSии
Страна решила полностью стать независимой от энергетических носителей из РФ, информирует
Уже с воскресенья, 22 мая Литва перестанет получать газ, нефть и электричество из РоSSии. Об этом
На официальном сайте Министерства энергетики Литвы появилось сообщение, в котором говорится, что кроме ранее анонсированного отказа от роSSийского топлива, страна также перестанет импортировать электроэнергию из РФ.
«Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с Украиной. Мы должны перестать финансировать роSSийскую военную машину», – заявил Крейвис.
Кроме того, Министр отметил, что в ближайшем будущем Литва рассчитывает покрывать львиную долю потребностей в электроэнергии за счет зеленой энергетики и экспортировать ее за границу.
Напомним, что Литва обеспечивает себя газом за счет терминала СПГ в Клайпеде, куда поступает топливо из США. Что касается электроэнергии, то частично ее производят местные электростанции, а часть импортируется из стран ЕС - Швеции, Латвии и Польши.