С 22 мая Литва не будет получать газ, нефть и электричество из РоSSии

Страна решила полностью стать независимой от энергетических носителей из РФ, информирует ZN.ua.

Уже с воскресенья, 22 мая Литва перестанет получать газ, нефть и электричество из РоSSии. Об этом заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис, который подчеркнул, что его страна пытается как можно быстрее избавиться от какой-либо энергетической зависимости от РФ.

На официальном сайте Министерства энергетики Литвы появилось сообщение, в котором говорится, что кроме ранее анонсированного отказа от роSSийского топлива, страна также перестанет импортировать электроэнергию из РФ.

«Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с Украиной. Мы должны перестать финансировать роSSийскую военную машину», – заявил Крейвис.

Кроме того, Министр отметил, что в ближайшем будущем Литва рассчитывает покрывать львиную долю потребностей в электроэнергии за счет зеленой энергетики и экспортировать ее за границу.

Напомним, что Литва обеспечивает себя газом за счет терминала СПГ в Клайпеде, куда поступает топливо из США. Что касается электроэнергии, то частично ее производят местные электростанции, а часть импортируется из стран ЕС - Швеции, Латвии и Польши.


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская соль исчезла из магазиновУкраинская соль исчезла из магазинов
Доллар на черном рынке снова бьет рекордыДоллар на черном рынке снова бьет рекорды
АТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разыАТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разы
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
Украинские беженцы в Германии: какие выплаты им положеныУкраинские беженцы в Германии: какие выплаты им положены
Блок рекламы


Похожие новости
Депозиты в условиях войны: в Фонде гарантирования рассказали, как будет работать 100% возмещениеДепозиты в условиях войны: в Фонде гарантирования рассказали, как будет работать 100% возмещение
В РоSSии предупредили о пике увольнений и безработицыВ РоSSии предупредили о пике увольнений и безработицы
РоSSийская власть признала, что импортозамещение в РоSSии "провалено полностью"РоSSийская власть признала, что импортозамещение в РоSSии "провалено полностью"
Крупнейшие нефтесервисные компании хотят уйти из РоSSииКрупнейшие нефтесервисные компании хотят уйти из РоSSии
Ничего общего с экономикой: курс евро в РоSSии упал до 5-летнего минумумаНичего общего с экономикой: курс евро в РоSSии упал до 5-летнего минумума
Бензин и дизтопливо в Украине: что будет с ценами в мае и июнеБензин и дизтопливо в Украине: что будет с ценами в мае и июне
Возможный дефолт РоSSии: США будут блокировать выплаты Кремля по госдолгу – BloombergВозможный дефолт РоSSии: США будут блокировать выплаты Кремля по госдолгу – Bloomberg
В РоSSии новый дефицит: взлетели цены на унитазыВ РоSSии новый дефицит: взлетели цены на унитазы
Bloomberg: США хотят увеличить штрафы для компаний, нарушающих экспортные санкции против РоSSииBloomberg: США хотят увеличить штрафы для компаний, нарушающих экспортные санкции против РоSSии
ПриватБанк будет снимать деньги с каждой покупки клиентовПриватБанк будет снимать деньги с каждой покупки клиентов
Последние новости
Подгружаем последние новости