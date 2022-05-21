С 22 мая Литва не будет получать газ, нефть и электричество из РоSSии

Уже с воскресенья, 22 мая Литва перестанет получать газ, нефть и электричество из РоSSии. Об этом заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис, который подчеркнул, что его страна пытается как можно быстрее избавиться от какой-либо энергетической зависимости от РФ .

На официальном сайте Министерства энергетики Литвы появилось сообщение, в котором говорится, что кроме ранее анонсированного отказа от роSSийского топлива, страна также перестанет импортировать электроэнергию из РФ .

«Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с Украиной. Мы должны перестать финансировать роSSийскую военную машину», – заявил Крейвис.

Кроме того, Министр отметил, что в ближайшем будущем Литва рассчитывает покрывать львиную долю потребностей в электроэнергии за счет зеленой энергетики и экспортировать ее за границу.