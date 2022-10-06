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2022-10-06
Литва передасть Україні кошти, які передбачались армії Афганістану
Створений для потреб Сил безпеки Афганістану фонд припинив роботу, інформує
© Flickr/Lietuvos Respublikos Seimas
Литва вирішила спрямувати невикористані для підтримки Національних сил Афганістану кошти на потреби України. Про це
У середу уряд ухвалив протокольну постанову про повернення $2 млн 876 тисяч з Трастового фонду афганських Національних сил безпеки НАТО.
«Оскільки є сума, що залишилася, невикористані кошти пропонується направити на підтримку Міністерства оборони України на купівлю теплих речей, і ще $700 тисяч — до фонду Комплексного пакету допомоги НАТО для потреб України», — повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас на засіданні уряду у середу.
Микита Ткаченко, ZN.ua