Курс доллара по 40 грн: что говорят эксперты

Некоторые ожидают взлет курса уже на этой неделе.

Курс доллара по 40 грн: что говорят эксперты
© Sasun Bughdaryan / Unsplash

Курс доллара по 40 гривень – это лишь вопрос времени, и это время скоро наступит. Возможно, даже на этой неделе, написал первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что сегодняшний рост курса – это результат заблокированного экспорта, а также нехватки денег. Поэтому, вероятно, НБУ придется включить печатный станок, что подтолкнет инфляцию.

"Думаю, не надо пояснять, что с ростом курса вырастет все от цен на топливо, до цены на хлеб. И все мы заплатим больше. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность", – пишет Железняк.

Рост стоимость доллара стимулирует спрос на "черном рынке". В банках курс валют интересней, но приобретать там можно лишь ту валюту, что в банк сдадут клиенты в течение дня, то есть объемы существенно ограничены.

"Есть официальный межбанковский валютный рынок – рынок, на котором компании, импортеры/экспортеры продают и покупают валюту. И есть "черный рынок", он наличный. Как правило, когда в Украине нет ограничений на покупку наличных денег для населения, "черного рынка" как такового не существует. Ибо в нем нет смысла. Он появляется, когда банки не продают людям достаточно валюты", — сказал Фокусу руководитель аналитического отдела инвестиционной компании "Adamant Capital" Константин Фастовец.

Ситуация меняется каждый день. Например, 17 мая в Dragon Capital предположили, что в следующем году в Украине доллар будет стоить около 33 грн. Об этом сказал основатель и гендиректор этой инвесткомпании Томаш Фиала во время "Global Outlook: Экономический фронт".

При этом, по его словам, пока будет продолжаться война, Нацбанк будет держать курс фиксированным, так как у него достаточные резервы и достаточная внешняя поддержка для поддержания текущего курса.


Середа Елена, ZN.ua

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