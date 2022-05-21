Без панорамных окон, но с более крепкими дверями: эксперты спрогнозировали, каким домам будут отдавать предпочтение украинцы после войны

Война во многом изменила наши представления о том, какое жилье мы хотим иметь. Например, изменение стоимости автомобильного горючего тоже влияет на принятие решения о месте проживания. И если в период карантина многие заинтересовались загородной недвижимостью, то теперь снижение затрат на горючее займет важное место во время принятия решения о приобретении недвижимости: покупатели будут искать жилье неподалеку работы, если невозможна работа дистанционная. Об этом в своем материале для ZN.UA "Рынок недвижимости: падение цен будет ошеломляющим, а восстановления можно ожидать быстрого" пишут Людмила Симонова и Сергей Следзь.

"Загородная недвижимость будет использоваться как дачи или подойдет тем, кто может работать дистанционно,- говорится в материале. - Что же касается особенностей домов, на которые появится спрос нового качества, то в требования к новым домам должны быть внесены такие изменения, которые бы не оставляли ни один многоквартирный дом без убежища, встроенного в подвале или на первом этаже. Конечно, такие убежища в мирные времена будут использоваться как паркинги или другим приемлемым способом".

Возможны и дополнительные требования к конструктивным особенностям домов, такие как приоритетные каркасные конструкции с наличием дополнительных целиком железобетонных лестниц, пишут специалисты. Возможно, нужно отказаться от полностью панорамных окон, внедрить требование к более устойчивым окнам, дверям и другим элементам здания, а в районах имеющейся застройки добавить убежища хотя бы возле многоквартирной застройки, где они не оборудованы.

Эксперты предупреждают, что спрос теперь будет зависеть от оценки жителями надежности и безопасности жилья. И речь идет не только об убежищах. В городах есть такие районы, куда «не прилетало», и жители, безусловно, учитывают это, принимая решение купить новую квартиру. Так что, цены в таких районах и микрорайонах будут выше, чем там, куда «прилетало».

"Например, учитывая падение экономики, снижение доходов граждан и исчерпание разных «финансовых подушек безопасности», покупатель больше будет интересоваться жильем эконом-класса, которое, например в Киеве в последнее время занимало небольшой процент на рынке, – прогнозируют эксперты. –Однако спрос на смарт-квартиры вряд ли будет высоким, потому что жить и работать удаленно в этих «скворечниках» не так уж и легко. А вот там, где в зданиях «советской» застройки есть подвал, который можно оборудовать как убежище, заинтересует потенциальных покупателей больше, чем в довоенные времена. То есть будет происходить более точечное перераспределение спроса, поэтому местной власти следует срочно обратить внимание на развитие инфраструктуры укрытий и поддержание их в надлежащем состоянии, с возможным использованием по другому назначению в мирное время".

Перераспределение спроса на такие классы как «комфорт» или «премиум» тоже будет учитывать возможность жить не только комфортно, но и безопасно, а также сократить расстояние до работы.