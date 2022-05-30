Эксперт отреагировал на идею создания государственной сети АЗС

Государственная сеть АЗС, появление которой анонсировал глава правления компании "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко, не сможет быть более эффективной, чем частные операторы розничного топливного рынка. Такое заявление в Facebook сделал директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

Он предложил, если у государства есть недорогое топливо для государственной сети АЗС, передать его уже существующим операторам топливного рынка, чтобы они из патриотизма продали его населению без наценок и ограничений.

Леушкин считает, что кто-то, который пока еще находится в тени, за счет создания государственной сети АЗС решил за счет государства стать топливным олигархом.

"Такое себе дежавю. У нас бывший министр энергетики Ставицкий тоже фанател АЗС, за время каденции почти семь десятков АЗС наколядував. Тут история идет по спирали, только тут масштаб чуток больше... Под видом борьбы за карман людской, кто-то нормально этот карман по итогу и потрусит", – написал Леушкин.

Ранее Витренко сообщил, что по предложению президента Владимира Зеленского в Украине создадут государственную сеть АЗС, которая займет 10-30% рынка. Она будет продавать топливо по "справедливой конкурентной цене".

Напомним, украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку.