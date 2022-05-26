АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине

В Украине после остановки крупнейшего предприятия по соледобыче "Артемсоль" возник дефицит соли на прилавках супермаркетов. Граждане в панике за неделю раскупили все запасы соли, создав штучный дефицит. В крупнейших торговых сетях АТБ, Сильпо и Фора успокоили украинцев, заверив их, что соль будет.

Цены будут расти: АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине

Руководство сети АТБ прокомментировало, что дефицита соли, в частности в их сети супермаркетов, возникнуть не должно. Соль будут импортировать, и она будет дороже из-за сложной логистики в военное время. Продукт переправляют не через порты, которые заблокированы, а через материковую часть Европы.

В компании Nestle, которая производит консервацию и приправы "Торчин", сообщили, что остановка завода "Артемсоль" на их работу не повлияет, так как есть и другие поставщики. Такая же ситуация и у Нежинского консервного завода, входящего в корпорацию Fozzy.

Цены будут расти: АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине

Сильпо и Фора уже начали заказывать соль у Дрогобычского солевыварочного завода. Также сеть Сильпо планирует ежемесячные поставки в свои магазины 200 тонн соли, в том числе из Польше, Румынии и Турции. Первые партии поступят в украинские супермаркеты уже в июне.

"Предприятие "Артемсоль" в апреле приостановило работу из-за боевых действий в Донецкой области. Поэтому, чтобы обеспечить солью всех украинцев...мы договорились о поставках этого продукта с производителями в Украине и за рубежом. В апреле мы начали сотрудничать с одним из старейших предприятий в Европе – Дрогобычской солеварней во Львовской области. Также нашли новых поставщиков в Польше, Румынии и Турции. Первые партии Куявской соли из Польши начали получать несколько недель назад", - сообщили в Сильпо.

В других отраслях дефицита соли производители также не ощущают. Так, руководитель компании "Барком", выпускающая мясные изделия "Родинна ковбаска", говорит, что для своей продукции используют импортную соль, которая содержит необходимые консерванты. У "Артемсоли" такого продукта нет, и они там соль не закупали.

Ранее сообщалось, что цены на соль в Украине подскочили до 95 грн/кг.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и УжгородеЦены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде
Блок рекламы


Похожие новости
Строительство домов в Украине возобновилось: где появятся новые квартирыСтроительство домов в Украине возобновилось: где появятся новые квартиры
В Украине растет количество людей в вынужденных отпусках: какой бизнес оказался наиболее "стресоустойчивым" в условиях войныВ Украине растет количество людей в вынужденных отпусках: какой бизнес оказался наиболее "стресоустойчивым" в условиях войны
Меняю пачку на канистру бензина: соцсети взорвались яркими фотожабами на дефицит солиМеняю пачку на канистру бензина: соцсети взорвались яркими фотожабами на дефицит соли
Черешня в Украине продается дешевле, чем в прошлом годуЧерешня в Украине продается дешевле, чем в прошлом году
Работа в Украине: где предлагают больше вакансий и высокие зарплатыРабота в Украине: где предлагают больше вакансий и высокие зарплаты
Соединенные Штаты предоставили Украине $4 млн для программы разминированияСоединенные Штаты предоставили Украине $4 млн для программы разминирования
Гречка: стало известно, почему крупа резко подорожала в УкраинеГречка: стало известно, почему крупа резко подорожала в Украине
Дефицит соли в разгаре, уже продают почти по 100 гривен за пачку: фотодоказательствоДефицит соли в разгаре, уже продают почти по 100 гривен за пачку: фотодоказательство
Гривна в Украине начала укрепляться: как изменился курс доллараГривна в Украине начала укрепляться: как изменился курс доллара
РоSSийские олигархи хотят добровольно отдать Украине значительную часть своих состояний в обмен на отмену санкцийРоSSийские олигархи хотят добровольно отдать Украине значительную часть своих состояний в обмен на отмену санкций
Последние новости
Подгружаем последние новости