АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине

В Украине после остановки крупнейшего предприятия по соледобыче "Артемсоль" возник дефицит соли на прилавках супермаркетов. Граждане в панике за неделю раскупили все запасы соли, создав штучный дефицит. В крупнейших торговых сетях АТБ, Сильпо и Фора успокоили украинцев, заверив их, что соль будет.

Руководство сети АТБ прокомментировало, что дефицита соли, в частности в их сети супермаркетов, возникнуть не должно. Соль будут импортировать, и она будет дороже из-за сложной логистики в военное время. Продукт переправляют не через порты, которые заблокированы, а через материковую часть Европы.

В компании Nestle, которая производит консервацию и приправы "Торчин", сообщили, что остановка завода "Артемсоль" на их работу не повлияет, так как есть и другие поставщики. Такая же ситуация и у Нежинского консервного завода, входящего в корпорацию Fozzy.

Сильпо и Фора уже начали заказывать соль у Дрогобычского солевыварочного завода. Также сеть Сильпо планирует ежемесячные поставки в свои магазины 200 тонн соли, в том числе из Польше , Румынии и Турции. Первые партии поступят в украинские супермаркеты уже в июне.

"Предприятие "Артемсоль" в апреле приостановило работу из-за боевых действий в Донецкой области. Поэтому, чтобы обеспечить солью всех украинцев...мы договорились о поставках этого продукта с производителями в Украине и за рубежом. В апреле мы начали сотрудничать с одним из старейших предприятий в Европе – Дрогобычской солеварней во Львовской области. Также нашли новых поставщиков в Польше , Румынии и Турции. Первые партии Куявской соли из Польши начали получать несколько недель назад", - сообщили в Сильпо.

В других отраслях дефицита соли производители также не ощущают. Так, руководитель компании "Барком", выпускающая мясные изделия "Родинна ковбаска", говорит, что для своей продукции используют импортную соль, которая содержит необходимые консерванты. У "Артемсоли" такого продукта нет, и они там соль не закупали.

Ранее сообщалось, что цены на соль в Украине подскочили до 95 грн/кг.