АТБ атаковали голодающие оккупанты: дочь владельца сети рассказала о нападении россиян

Радиоведущая и певица Анна Буткевич откровенно рассказала о работе торговой сети АТБ и проблемах, с которым она столкнулась. Дочь владельца всеукраинской сети магазинов Геннадия Буткевича резко высказалась о роSSийских оккупантах.

Наследница предпринимателя в интервью на "Люкс ФМ" объяснила, почему магазинам выгодно продавать товар по минимальной стоимости. Она оправдала повышение цен после начала войны.

"Покупатели не задумываются, что изначально формирует цену не магазин. Есть сырье, производитель, поставщик. Это большая цепочка. Ты потом заказываешь упаковку. Это еще цена. Нам выгоднее, чтобы наша цена была ниже, чем у кого-либо. За счет оборота мы зарабатываем", - пояснила Буткевич.

Анна уточнила, что до войны в Украине работали 1300 магазинов. Сейчас ей сложно назвать количество функционирующих торговых точек.

Артистка восхитилась сотрудниками АТБ, которые продолжали выходить на работу, несмотря на боевые действия. Персонал при обстрелах прятался в подвалах, после чего возвращались на рабочие места.

Дочь украинского миллиардера рассказала о нападении россиян на торговые точки в Киевской области. Солдаты искали еду и выбрали питание для животных.

"Они ели кошачий корм! Они бухали водяру и жрали кошачий корм! Они не открывали дорогие конфеты, хоть их там было в изобилии, они не открывали хорошее вино, не брали консервы тунца, мясные, человеческие консервы. Когда я это увидела, у меня просто мозг взорвался!", - посетовала Анна.